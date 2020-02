© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le altre decisioni del giudice sportivo per la Prima categoria.Per la gara tra Alba Sant’Elia-Castelnuovo di Farfa al 14 del secondo tempo l’arbitro per fallo ammoniva il calciatore Daniele Lupi (Castelnuovo di Farfa), l’ufficio tesseramento presso il comitato regionale regionale, su richiesta del giudice sportivo, segnalava che il suddetto calciatore non risulta tesserato per la società . Per questo il giudice sportivo ha inflitto alla società Castelnuovo di Farfa la perdita della gara per 0-3 e una multa di 100 euro, inoltre qualifica fino al 6 marzo a Rino Donati (dirigente Castelnuovo di Farfa). Multa di euro a Castelnuovo di Farfa “per indebita presenza, a fine gara, all'interno della zona degli spogliatoi a persona riconducibile alla società che offendeva l'arbitro”, quattro gare (una più una per recidività in ammonizione) a Gianmarco Angeloni (Castelnuovo di Farfa) “Perché, a fine gara, avvicinava l'arbitro con irruenza e gli rivolgeva espressioni offensive e gravemente minacciose”, tre gare a Lorenzo Valentini (Catselnuovo di Farfa) “Espulso per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, lo avvicinava facendo il gesto di colpirlo con un pugno. Nella circostanza gli rivolgeva espressioni offensive”, una gara a Damiano Brizi (Catselnuovo di Farfa) “Perchè, a fine gara protestava nei confronti dell'arbitro proferendo espressione blasfema”, un turno a Diego Selli e Francesco Rossi (Poggio Fidoni), Riccardo Coppari e Bekai Lamin William (Atletico Sabina), Omar Mevoli (Poggio Mirteto).