Arbitro aggredito, gara persa al club e maxi squalifiche per due giocatori

RIETI - Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla partita di calcio di sabato scorso tra Capradosso e Stimigliano (Terza categoria) sospesa verso la fine del primo tempo per un’aggressione al direttore di gara. Con loro arriva la stangata per la squadra di casa: partita persa e lunghi stop a due giocatori, per uno di loro squalifica fino a fine stagione mentre per l’altro per oltre un anno.



I fatti

La partita di sabato scorso a Capradosso era stata interrotta dal direttore di gara, Michelangelo Zedda, verso la fine del primo tempo con Stimigliano in vantaggio 2-0. L’arbitro nel momento in cui stava decretando l’espulsione di un giocatore di Capradosso (Mirko Tomassetti) per doppia ammonizione è stato vittima di aggressione da parte di due giocatori: il portiere dei padroni di casa Daniele Domenici ha colpito Zedda sulla mano facendogli cadere il cartellino, mentre lo stesso Mirko Tomassetti, il giocatore espulso, ha spintonato l’arbitro il quale non più nelle condizioni psicofisiche per continuare la gara, ha sancito con il triplice fischio la fine anticipata del match e si è diretto negli spogliatoi scortato dai dirigenti di Capradosso. Il Giudice Sportivo si è pronunciato decretando la sconfitta a tavolino per Capradosso e squalificando i due protagonisti. Per l’espulso la stagione finisce qui vista la squalifica fino a fine giugno 2023. Squalifica più pesante per il portiere: stop fino al 30 novembre 2023.

All’indomani dei fatti era arrivato il messaggio di solidarietà e vicinanza del Delegato Provinciale Figc Rieti Raffaele Focaroli: «Colgo l’occasione - aveva detto il delegato della Figc-per esprimere la mia personale solidarietà all’arbitro della gara Capradosso-Stimigliano di III categoria per essere stato vittima di aggressioni durante la partita. Si desidera tuttavia richiamare tutte le Società all’adozione di ogni misura atta ad evitare il ripetersi di qualsivoglia comportamento violento e ad improntare le competizioni sportive secondo i valori di etica e di fair play sportivo».



Il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo



Visti gli atti ufficiali di gara; rilevato che:- al 34º del 1ºtempo l'arbitro ammoniva per proteste il calciatore Tomassetti Mirko (Soc. Capradosso);-al 45º del 1º tempo,a seguito di una decisione arbitrale, il direttore di gara veniva accerchiato da diversi calciatori della società Capradosso. Tra questi il piu' esagitato era il Tomassetti che reiterava le proteste;

- a questo punto l'arbitro decideva di comminare al suddetto calciatore il cartellino giallo che, essendo il secondo, ne decretava la relativa espulsione;

- mentre il Tomassetti si stava allontanando,veniva richiamato dall'arbitro per la notifica dell'espulsione e in quel frangente il portiere della societa' Capradosso, Domenici Daniele, lasciata la propria area di rigore, avvicinava l'arbitro e lo colpiva con un violento schiaffo alla mano,facendogli cadere in terra il cartellino e procurandogli un forte dolore alla mano; mentre il direttore di gara, stordito dal colpo, cercava di recuperare il cartellino caduto a terra,si avvicinava di nuovo il Tomassetti e lo spingeva violentemente con entrambe le mani,facendolo barcollare ed indietreggiare di quattro-cinque metri;

- a causa del comportamento particolarmente violento dei suddetti calciatori, l'arbitro accusava una momentanea difficolta' respiratoria e pertanto, non essendo piu' nelle condizioni psicofisiche idonee al proseguimento della gara, ne decretava la fine anticipata;

-il direttore di gara, grazie al fattivo intervento dei dirigenti della società Capradosso, raggiungeva il proprio spogliatoio e successivamente lasciava l'impianto sportivo, senza ulteriori conseguenze.

Premesso quanto sopra; osservato che l'irregolare conclusione dell'incontro e' da addebitarsi ad esclusivo carico dei due tesserati sopracitati,della soc.Capradosso; visto l'art 10 comma 1 del C.G.S. si decide

a) di infliggere alla soc. Capradosso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0- 3;

b) di squalificare il calciatore Daniele Domenici (Soc. Capradosso) fino al 30/11/2023; c) di squalificare il calciatore Mirko Tomassetti (Soc. Capradosso) fino al 30/06/2023.