Rieti, non omologato il risultato dell'Amatrice. Colpisce mano dell'arbitro: 4 turni. Le decisioni del giudice sportivo

RIETI - In Promozione non omologata la vittoria dell'Amatrice sul campo del Torre Angela per 6-1 visto il preannuncio di reclamo del club romano. In Prima categoria mano pesante del giudice sportivo verso la Spes Poggio Fidoni che perde ben tre giocatori in vista del prossimo impegno di campionato. Multa invece per Valle del Peschiera.

Promozione. Preannuncio di reclamo del Torre Angela per la gara Torre Angela-Amatrice. Un turno a Enea Nobili (Poggio Mirteto).

Prima categoria. Multa di 100 euro a Valle del Peschiera “per mancanza di acqua calda negli spogliatoi”, quattro giornate a Jacopo Donati (Poggio Fidoni) «perché, dopo essere stato espulso, colpiva la mano dell'arbitro spingendola», una gara a Davide Donati e Diego Selli (Poggio Fidoni).

