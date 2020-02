TERZA CATEGORIA

UNDER 19

Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato Juniores Provinciale Under 19 vittoria a tavolino per Borgorose contro Real Gavignano (la distanza è di 200 km circa tra andata e ritorno). Queste nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo provinciale.Una giornata a Roberto Gamberoni (allenatore Scandriglia) “espulso per proteste, entrava arbitrariamente sul terreno di gioco”, Michele Moschetti e Mauro Pitorri (Real Monteleone Sabino), Nicolas Moscetta (Scandriglia), Federico Malizia (Real Gavignano Ponzano).Per la gara tra Borgorose e Real Gavignano Ponzano non disputata per assenza degli ospiti visto che la società Real Gavignano non ha preannunciato reclamo né fatto pervenire giustificazioni in merito è da considerarsi rinunciataria per cui le viene inflitta la perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e una multa di 100 euro (Prima rinuncia).