RIETI - Arriva un'altra multa per la Bf Sport, la terza stagionale. Questa volta il giudice sportivo, che ha deliberato sulla V di ritorno in Promozione, ha inflitto l'ammenda di 150 euro alla società di stanza al Gudini «Per indebita presenza, a fine gara, nella zona degli spogliatoi di persona riconducibile alla Società che insultava l'arbitro». Un turno di stop invece per Niccolo Di Loreto, anch'egli della Bf Sport, espulso per somma di ammonizioni nei minuti finali del match con Riano di domenica scorsa, 9 febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA