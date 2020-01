PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisoni del giudice sportivo in merito alle gare disputate lo scorso fine settimana nei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria.Una gara a Daniele Filippi (Passo Corese).Tre gare a Jacopo Donati (Poggio Fidoni): «Perché, a fine gara, colpiva con un pugno nello stomaco e calci un avversario (Mirko Innocenti del Tor di Quinto, anch'egli squalificato per tre turni con la stessa motivazione)», due turni a Marco Panitti (Alba Sant’Elia), una giornata a Sandro De Angelis (allenatore Castelnuovo di Farfa) “per proteste nei confronti dell'arbitro”, Federico Fabriani (Borgo Quinzio).La gara Piazza Tevere-Posta è stata sospesa al 12’ del secondo tempo per rimpraticabilità del campo di gioco (nebbia) sul punteggio di 3-1 per cui viene disposta la prosecuzione della gara ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Una giornata a Mattia Bertoldi (Atletico Torano) “per aver proferito espressione blasfema a fine gara”, Francesco Zanfini (Cittareale).