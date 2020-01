© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In Prima categoria il giudice sportivo ha multato Poggio Fidoni e Borgo Quinzio rispettivamente di 150 e 100 euro. Queste nel dettaglio tutte le decisioni per quanto riguarda la scorsa giornata del campionato di Prima categoria.Prima categoria. Multa di 150 euro a Poggio Fidoni “perchè nel corso della gara, persona non identificata riconducibile alla Società, si posizionava nei pressi della panchina della propria squadra rivolgendo espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro. Per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate”, multa di 100 euro a Borgo Quinzio “perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive”, un turno a Matteo Cardini (Alba Sant’Elia), Diego Galletti e Matteo Antonelli (Poggio Mirteto), Daniele Serva e Davide Donati (Poggio Fidoni), Manuel D’Annibale e Livio Guidi (Ginestra).