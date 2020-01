PROMOZIONE

RIETI - Nel campionato di Promozione il giudice sportivo ha inflitto una multa di 100 euro a Bf Sport dopo la gara interna persa contro Vicovaro. Ammenda di eguale entità era stata inflitta al club reatino la scorsa settimana dopo la sconfitta interna con la Vis Subiaco. Domenica prossima inoltre la squadra allenata da Andrea Rogai dovrà fare a meno del centrocampista Emanuele Cianetti (una giornata di squalifica per lui) nel delicato derby sul campo del Cantalice che però non potrà contare su due pedine importanti, ovvero Stefano Panitti e Giavanbattista Tiengo, entrambi fermati per un turno dopo la vittoriosa trasferta contro Vis Subiaco.Multa di 100 euro a BF Sport “perchè propri sostenitori nel corso del II tempo rivolgevano ad un Assistente arbitrale espressione offensiva (rapporto assistente arbitrale)”, una gara a Stefano Panitti e Giavanbattista Tiengo (Cantalice), Emanuele Cianetti (BF Sport).