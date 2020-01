RIETI - Queste le deicisioni del giudice sportivo in vista del prossimo turno di campionato per le società reatine impegnate in Prima e Seconda categoria.



PRIMA CATEGORIA

Valle del Peschiera non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara disputata contro III Municipio Calcio per cui resta confermato il risultato del campio, ovvero l'1-1 finale. Una giornata a Marco Pompili (allenatore Spes Poggio Fidoni) "per proteste nei confronti dell'arbitro", Fabio Armagno (Atletico Sabina), Moussa Baginka e Jonathan Tranquilli (Borgo Quinzio), Jacopo Donati (Spes Poggio Fidoni), Riccardo Piermarini (Atletico Canneto).



SECONDA CATEGORIA

Due turni a Tommaso Di Pietro (Cittareale), Una gara a Antonio Sagoleo e Hatlzelhoffer Buzarin (Casperia), Manuel Coppari (Selci), Emanuele Ferraioli (Torri in Sabina).