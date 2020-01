RIETI - Nel campionato di Promozione costa cara a BF Sport la sconfitta casalinga (2-4) subita contro Vis Subiaco nella diciassettesima giornata di andata. Il giudice sportivo infatti ha inflitto alla società reatina 100 euro di multa e soprattutto ha squalificato tre giocatori per una giornata, tutti e tre quindi non potranno scendere in campo nel prossimo turno in casa contro il Vicovaro quando inizierà il girone di ritorno. Di seguito il dettaglio del comunicato ufficiale.



PROMOZIONE

Multa di 100 euro a BF Sport “perchè, a fine gara, persona riconducibile alla società, qualificatosi Presidente della stessa indebitamente presente negli spogliatoi teneva nei confronti dell'arbitro comportamento irriguardoso”. Una giornata a Manuel Cavallari, Mario Monaco di Monaco e Mattia Tolomei (BF Sport). © RIPRODUZIONE RISERVATA