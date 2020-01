RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in vista della ripresa dei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria.



PROMOZIONE

Un turno a Nicola Casciani, Giacomo Grifoni e Niccolo Di Loreto (BF Sport), Cristiano Santarelli (Cantalice), Paolo Cenfi e Francesco D’Amelia (Amatrice), Mattia Varsalonia (Passo Corese).



PRIMA CATEGORIA

Una giornata a Stefano Bastioni e Tiziano Buzzi (Alba Sant’Elia), Federico Fabriani (Borgo Quinzio), Williams Lamin Bekai (Atletico Sabina), Mariano Facchini (Castelnuovo di Farfa).



SECONDA CATEGORIA

Multa di 150 euro a Torri in Sabina "perché propri sostenitori, nel corso della gara ed in più occasioni, accendevano fumogeni impedendo la visibilità, causando la sospensione per alcuni minuti della partita", un turno a Luca Franchi (Sporting Corvaro), Emiliano Porazzini e Valerio Barbato (Santa Susanna).