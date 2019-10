PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo per le gare dei campionati di Prima, Seconda e Terza categoria disputate lo scorso fine settimana.Una giornata a Emanuele Ceccarelli (Atletico Canneto), Mattia Mancini (Valle del Peschiera).Per la gara Monte San Giovanni-Santa Susanna accolto il reclamo del Monte San Giovanni, dal ricorso dei sabini si deduce la posizione irregolare a partecipare alla gara del calciatore Gabriele Colarieti (Santa Susanna) in quanto squalificato per una gara effettiva recidività in IV ammonizione come risulta dal C.U. n. 431 del 23.05.2019. Per questo il giudice sportivo ha assegnato la sconfitta a tavolino al Santa Susanan (0-3) e gli ha inflitto una multa di 100 euro, ha inibito il dirigente accompagnatore Luca Di Muzio (Santa Susanna) fino all’8 novembre e ha squalifcato per un’ulteriore giornata il calciatore Gabriele Colarieti (Santa Suanna). Multa di 100 euro a Casperia “perchè propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive”, due gare a Guglielmo Negri e Diego Sapora (Casperia), Franco Corsi (Atletico Torano) “per atto di violenza nei confronti di un avversario a fine gara”, un turno a Simone Scaricamazza (allenatore Selci) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, Diego Miluzzi (Piazza Tevere), Luca Piergallini (Atletico Cantalice), Mario Di Filippo (Fiamignano).Prenuuncio di reclamo del Poggio Bustone per la gara contro Real Gavignano Ponzano. Due turni a Mirko Mattei (Gens Cantalupo), Un turno a Nicolo Onelli (Real Gavignano Ponzano), Riccardo D’Angeli e Germano Galasso (Real Vazia).