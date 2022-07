L'attaccante reatino Giovanni Tiengo firma per il Campitello: «Grande soddisfazione»

RIETI - Grande è la soddisfazione per il giovane calciatore reatino: Giovanni Tiengo che proprio in tarda serata ha raggiunto l’accordo e firmato per il Campitello calcio del presidente Castellani, società che milita nella promozione Umbra.



Il Direttore sportivo: Stefano Della Rosa, infatti nella tarda serata di giovedì 7 luglio si è assicurato il giovane attaccante reatino classe 1999, che può ricoprire il ruolo di centrale ma anche quello di esterno d’attacco.



Il calciatore ha maturato esperienze importanti nel Rieti, iniziando dalla scuola calcio fino alla juniores ed alla prima squadra. Le successive parentesi: Cantalice, Bf Sport, Mitolo e Amatrice.



«Siamo sicuri che il ragazzo ci darà una grossa mano per disputare un campionato di vertice. Il ragazzo a sposato con entusiasmo il progetto Campitello», affermano i vertici del club rossoblù.