UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

La classifica finale:

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Volgono al termine la ventiquattresima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino e il ventiseiesimo turno dell’Under 14 regionale fascia B (girone B) e dell’Under 14 provinciale romano (girone F). Il Rieti chiude la stagione con una vittoria, bene anche Casali Poggio Nativo e Sport Selci, Sporting in chiaroscuro.L’Eretum Monterotondo travolge 14-0 gli ospiti della Brictense e torna in vetta. Non risponde la rivale Cantalice, a riposo insieme alla Maglianese.Il Casali Poggio Nativo si impone 5-2 sul campo di un Poggio Moiano per il quale segnano solo Thomas e Manuel Villani. Decidono le doppiette di Ceccarelli e Marinaj e la rete di Lesik. Andrea Colantoni, allenatore Casali: «Una bella gara in cui entrambe le compagini si sono affrontate a viso aperto. I miei ragazzi volevano riscattare la sfida dell’andata e proseguire la serie di vittorie ottenute. Squadre pressoché equivalenti sotto il profilo del gioco, ma, data l’espulsione di un giocatore avversario, i miei piccoli uomini hanno saputo sfruttare la superiorità numerica. Al termine del match, abbracci e saluti tra le due formazioni, composte da ragazzi che si conoscono molto bene fra di loro».Tra le mura amiche, risultato positivo per lo Sport Selci, vincitore 1-0 ai danni della Pro Calcio Studentesca. Determinante il gol di Capogrossi.Grazie alla rete di Miccadei, trova i tre punti anche lo Sporting Rieti, corsaro 1-0 in casa del Passo Corese.Trasferta da dimenticare per il Velinia, asfaltato 11-0 dal Real Monterotondo Scalo.Eretum Monterotondo 58; Cantalice 57; Real Monterotondo Scalo 48; Casali Poggio Nativo 41; Sporting Rieti 31; Poggio Moiano 28; Pro Calcio Studentesca 23; Sport Selci 21; Maglianese 20; Passo Corese 13; Velinia 11; Brictense 4. Si è ritirata La Sabina.Il Rieti termina il campionato (vinto dal Sansa, ndr) nel migliore dei modi: vittoria in casa 5-2 contro il Montespaccato e piazzamento al decimo posto con 31 punti. I gol della partita sono realizzati da Miluzzi, Matteucci, Grassi, Giannecchini e Seguidi. Stefano Valentini, tecnico dei reatini: «Dopo essere andati in svantaggio due volte, siamo riusciti a pareggiare e poi a vincere meritatamente la gara. Il bilancio della stagione è sicuramente positivo: i ragazzi sono cresciuti tanto sia tecnicamente sia mentalmente. Per chi viene dalla scuola calcio, non è facile giocare questo tipo di competizione, ricca di avversari validi e pericolosi. Pertanto, complimenti a tutta la squadra, che ha saputo affrontare sfide e allenamenti con coraggio e voglia di migliorarsi sempre. Desidero, inoltre, ringraziare la società per il ruolo assegnatomi e ringrazio soprattutto il mio instancabile collaboratore Angelo Morreale. Mi auguro che alcuni giocatori che ho avuto il piacere di allenare siano parte dei giovanissimi nazionali del Rieti per la prossima stagione. Sarebbe senza dubbio una grande soddisfazione».Sansa 67; Boreale Don Orione 60; Eretum Monterotondo 56; Virtus Bracciano 49; Athletic Soccer Academy 46; Montespaccato 42; Nuova Milvia 34; Circolo Canottieri Roma 32; Fiano Romano, Rieti 31; Sabazia 27; Acquacetosa 21; Grifone Gialloverde 18; Orange Futbolclub 3. Le ultime tre squadre sono retrocesse nei provinciali.Trasferte romane negative per Sporting Rieti e Cantalice: la prima (ottava a 36) cade 3-0 contro il Club Olimpico Romano capolista (67), mentre la seconda (quarta a 42) viene sconfitta 1-0 dalla Roma Nord Academy (quinta a 41).