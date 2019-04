UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – In archivio la ventiduesima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino e il ventiquattresimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Successi per Maglianese, Passo Corese e Rieti, una vittoria e una sconfitta per Sporting e Cantalice.Il Cantalice capolista si impone 4-1 sui padroni di casa dello Sport Selci. Oltre alla doppietta di Tavani, reti di Battisti e Piras.Tra le mura amiche, la Maglianese batte 1-0 la Pro Calcio Studentesca. Decisivo il gol di Rinardi. Marco Mollica, tecnico dei sabini: «Con cuore, grinta e un po’ di fortuna, abbiamo disputato una buona prestazione. Abbiamo sprecato parecchie occasioni contro un avversario che non si è mai arreso. Faccio i complimenti all’allenatore e ai dirigenti della Pro Calcio, persone competenti, leali e sportive».Tre punti in trasferta per Passo Corese, vittorioso 3-2 contro un Poggio Moiano per il quale segnano Fasciolo e Serafini. Per i bianconeri, oltre alla doppietta di Selli, rete di De Angelis.Pesanti sconfitte per Sporting Rieti e Brictense, travolte 6-0 rispettivamente da Eretum e Real Monterotondo. Mercoledì scorso, nel recupero della sedicesima giornata, lo Sporting aveva superato 2-1 il Velinia (gol di Volpicelli e Leonetti, rete avversaria di Del Sole).Turno di riposo osservato proprio dal Velinia e da Casali Poggio Nativo.Cantalice 54; Eretum Monterotondo 51; Real Monterotondo Scalo 45; Casali Poggio Nativo 37; Poggio Moiano 28; Sporting Rieti 25; Pro Calcio Studentesca 23; Sport Selci 18; Maglianese 17; Passo Corese 10; Velinia 8; Brictense 4. Si è ritirata La Sabina.A due giornate dal termine, il Rieti (nono a 27) vince 2-1 contro la Virtus Bracciano (quarta a 45). I padroni di casa vanno a segno con Bonifazi e Caiazza. Stefano Valentini, mister dei reatini: «Una sfida molto equilibrata, non giocata benissimo da entrambe le formazioni. Siamo andati in vantaggio su un calcio di rigore non nettissimo, in seguito, nonostante l’espulsione di Giannecchini, siamo riusciti a raddoppiare. Il gol degli avversari, a mio avviso tra i più forti del girone, è arrivato solo verso la fine di un match nel quale abbiamo lottato con grande carattere. Sono soddisfatto della squadra, composta da ragazzi che si divertono e amano giocare insieme».Trasferta positiva per lo Sporting Rieti, tutto il contrario quella del Cantalice. Grazie alle triplette di Volpicelli e Leonetti e alle reti di Ciobanu e Di Battista, la prima (ottava a 33) travolge 8-0 la Virtus Campagnano (ultima a 2), mentre la seconda (quarta a 39) cade 3-0 contro il Futbolclub (secondo a 56, a -5 dal Club Olimpico Romano).