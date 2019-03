UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Cala il sipario sul diciassettesimo turno del campionato Under 15 provinciale e sulla diciannovesima giornata delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Oltre alla vittoria di misura del Casali Poggio Nativo, trovano il successo altre cinque reatine.Il Cantalice batte 4-0 i padroni di casa della Brictense e mantiene il primo posto. Decidono i due gol di Battisti e le reti di Piras e Colasanti.Di fronte al proprio pubblico, il Casali Poggio Nativo asfalta 9-1 un Velinia per il quale segna solamente Cardelli. Per i vincitori, oltre alle doppiette di Ceccarelli, Monaco ed Esposito, segnano Lesyk, Marinaj e Di Casimirro. «Abbiamo giocato palla a terra in un modo molto armonioso – dichiara il mister del Casali, Andrea Colantoni – Sono felice per il fatto che i ragazzi abbiano ritrovato il giusto equilibrio in campo».Successo anche per lo Sport Selci: contro il Poggio Moiano, gli ospiti si impongono per 2-0, grazie alle reti firmate da Rinalduzzi e Capogrossi.Finisce 2-2 tra Sporting Rieti e Pro Calcio Studentesca. La squadra di casa va in gol con Volpicelli e Zeno.Infine, nel derby di Monterotondo, l’Eretum supera 5-3 il Real.Turno di riposo osservato da Maglianese e Passo Corese.Cantalice 42; Eretum Monterotondo 39; Real Monterotondo Scalo 33; Casali Poggio Nativo 30; Poggio Moiano 25; Sporting Rieti 19; Sport Selci 17; Pro Calcio Studentesca 16; Maglianese 11; Velinia 7; Passo Corese 6; Brictense 0. Si è ritirata La Sabina.La doppietta di Giannecchini e la rete di Savelloni fanno tornare a sorridere il Rieti, che vince 3-1 in casa del Fiano Romano e torna a guadagnare punti preziosi in classifica. Attualmente, i reatini sono penultimi a 17, ma condividono lo stesso punteggio del Grifone Gialloverde e dell’Acquacetosa. Gli avversari si collocano, invece, in settima posizione, a quota 24. Stefano Valentini, tecnico Rieti: «Grande prestazione, soprattutto nel primo tempo, che abbiamo concluso in vantaggio per 2-1. Nella ripresa, abbiamo continuato a tenere il pallino del gioco, trovando il terzo gol. Al termine del match, siamo stati molto contenti di ricevere i complimenti da parte della società avversaria. Oggi ci aspetta il recupero contro il Sansa, mentre sabato affronteremo l’Eretum Monterotondo: in entrambe le gare, daremo il massimo per provare ad ottenere dei risultati positivi».Lo Sporting Rieti (settimo a 32) trionfa 4-0 contro gli ospiti del Real Monterotondo Scalo (undicesimo a 20). Determinanti le doppie marcature di Volpicelli e Leonetti.Il Cantalice invece ha sconfitto il Due Ponti 7-1 grazie alla tripletta di Maioli, alla doppietta di Del Rio e alle reti di Jordan Dionisi e Rosati.