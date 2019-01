UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE ROMA – GIRONE F

RIETI – Nel fine settimana da poco trascorso, è stata la volta della decima giornata del campionato Under 15 provinciale e del dodicesimo turno degli Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Successi per Maglianese e Poggio Moiano, pareggio per il Rieti e risultati diversi, a seconda della categoria, per Sporting Rieti e Cantalice.Trova i tre punti e mantiene il primo posto il Cantalice, che, grazie alla doppietta di Battisti, si impone per 2-1 in casa del Real Monterotondo.Tra le mura amiche, la Maglianese batte 2-1 il Passo Corese. I gol dei vincitori sono firmati da Borionovi e Hoxha, mentre gli avversari vanno a segno con Latini. Marco Mollica, mister Maglianese: «Mentre nel primo tempo non abbiamo espresso un buon calcio, nel secondo, la squadra ha cambiato volto ed è stata sicuramente più cinica. Nel complesso, una bella partita tra due compagini che hanno sempre provato a giocarsela».Vittoria di misura per il Poggio Moiano, che travolge 6-2 lo Sporting Rieti. Per la formazione di mister Fasciolo, poker di Principessa e doppietta di Villani Thomas. Le reti degli ospiti sono, invece, realizzate da Zeno e Volpicelli.Pesante sconfitta in trasferta per il Casali Poggio Nativo, surclassato 11-1 dall’Eretum Monterotondo. L’unico gol dei reatini è da parte di Marinaj Kledi. Andrea Colantoni, tecnico Casali: «Un brutto k.o. I miei ragazzi, completamente con la testa altrove, non sono mai entrati in partita. Spero che questa partita sia servita come lezione».Rinviata al 26 gennaio la sfida tra Sport Selci e Velinia.In questa giornata, turno di riposo osservato dalla Pro Calcio Studentesca e dalla Brictense.Cantalice 27; Eretum Monterotondo 24; Real Monterotondo 21; Casali Poggio Nativo 15; Poggio Moiano 13; Pro Calcio Studentesca 11; Sport Selci 10; Sporting Rieti 9; Velinia, Maglianese 7; Passo Corese 2; Brictense 0. Si è ritirata La Sabina.Termina 2-2 il match tra il Rieti (undicesimo a 11 punti) e l’Acquacetosa (dodicesimo a 10). Per i padroni di casa, doppietta di Giannecchini. Stefano Valentini, mister Rieti: «Abbiamo iniziato positivamente la gara, giocando molto bene nei primi quindici minuti. In seguito, siamo andati sotto di due reti, entrambe subite su calcio di punizione, ma siamo comunque riusciti a pareggiare il risultato. Sono abbastanza soddisfatto della prova della mia squadra e sono felice di aver saputo che alcuni dei miei ragazzi, in base ai loro meriti, avranno la possibilità di allenarsi un paio di volte a settimana con i giovanissimi nazionali e magari giocare con loro delle partite».Trionfo di misura per lo Sporting Rieti (sesto a 20 punti): contro gli avversari della Castelnuovese (undicesima a 15), è 8-1 per gli ospiti, che, oltre al poker di Volpicelli e alla doppietta di Leonetti, vanno a segno con Maroccia e Ciobanu.Cade, invece, il Cantalice (quarto a 22 punti), sconfitto 2-1 dalla Virtus Trevignano (settima a 17). L’unico gol dei reatini è ad opera di Campanelli.