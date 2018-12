UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Una nona giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F) avara di risultati positivi per le squadre reatine. Nel complesso, vincono solo tre compagini: Cantalice (che raggiunge così la vetta del campionato Under 15 provinciale), Poggio Moiano e Sporting Rieti (vittorioso solo nell’Under 14).Tre punti e raggiungimento della vetta per Cantalice (24 punti), che batte 1-0 lo Sport Selci grazie alla rete di Battisti. Eusebio Dionisi (Cantalice): «Continua la striscia di imbattibilità: otto partite e altrettante vittorie. Ora arriva la sosta natalizia, che consentirà anche il rientro dei tanti infortunati e l’innesto dei nuovi arrivati».Vittoria in trasferta per Poggio Moiano, che si impone sul Passo Corese per 3-2. Per gli ospiti, doppietta di Principessa e gol di Fasciolo. Ai padroni di casa non basta, invece, la doppietta di Marino.Finisce 2-2 tra Pro Calcio Studentesca e Maglianese. Per la squadra di casa, vanno a segno Sidqi e Nobile, mentre gli avversari trovano il gol con Francesconi e Barbasini. Marco Mollica, tecnico Maglianese: «Eravamo in vantaggio per 2 a 0 e controllavamo la partita con pochi rischi corsi, poi nel secondo tempo, sull’unica svista del nostro portiere, gli ospiti hanno accorciato le distanze e si sono caricati fino ad arrivare al 2 a 2. Con 5 ragazzi del 2006 fissi in campo, compreso il portiere, forse abbiamo perso un po’ di lucidità. Da evidenziare, inoltre, che, nel primo tempo, nonostante un netto fallo di mano in area da parte di un giocatore avversario, l’arbitro non ha fischiato un rigore a nostro favore. Sono comunque fiero dei miei ragazzi. Sono sicuro che i risultati, soprattutto per il loro morale, arriveranno. Infine, per quanto riguarda la crescita dei singoli, non ho dubbi che questa migliorerà sempre più di settimana in settimana».Brutta sconfitta in casa per lo Sporting Rieti, travolto 5-0 dall’Eretum Monterotondo.La Sabina (ultima a 0 punti) si ritira dal campionato. Per questo, la squadra di Poggio Mirteto non è scesa in campo nella trasferta contro Casali Poggio Nativo. Per il momento, le compagini del campionato che hanno già affrontato La Sabina non hanno subito alcuna decurtazione di punti. Si attendono, comunque, eventuali sviluppi a riguardo.Si conclude, infine, 9-0 per gli ospiti del Real Monterotondo la gara contro la Brictense.In questa giornata che, come ricordato dalla società Cantalice, è l’ultima prima della sosta per le festività natalizie, turno di riposo osservato dal Velinia.Eretum Monterotondo, Cantalice, Real Monterotondo 24; Casali Poggio Nativo 18; Sport Selci, Poggio Moiano 13; Sporting Rieti 12; Pro Calcio Studentesca 8; Velinia, Maglianese 7; Passo Corese 5; Brictense 0. Si è ritirata La Sabina.Battuta d’arresto contro il Grifone Gialloverde (4 punti) per il Rieti (7 punti), che, pur andando in gol con Giannecchini e poi due volte con Miluzzi, cade in trasferta 4-3. Stefano Valentini, mister Rieti: «Abbiamo sicuramente fatto l’errore di sottovalutare l’avversario, che partiva da ultimo in classifica. Tuttavia siamo stati penalizzati anche dalle dimensioni molto ridotte del campo, a cui sicuramente non eravamo abituati. Nel complesso, non abbiamo giocato male e sono felice della reazione dei miei ragazzi nel momento in cui abbiamo subito i gol. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorarci. In un campionato così impegnativo come il nostro, non bisogna mai abbassare la guardia perché, senza il giusto atteggiamento, si può perdere con chiunque».Successo di misura per lo Sporting Rieti (sesto a 15 punti), che, tra le mura amiche, batte 7-0 la Virtus Campagnano (2 punti). Per i reatini, uomo partita è sicuramente Volpicelli, che segna ben 5 gol. Chiudono le danze un’autorete e la realizzazione di Salmi. Pareggia, invece, il Cantalice (terzo a 19 punti): contro il Futbolclub (secondo a 23 punti) termina 2-2. Le reti dei padroni di casa sono di Campanelli e Cecchini.