Giovanili Fc Rieti, interrotto il rapporto con la Pro Calcio Studentesca, va avanti quello con lo Young

Giovedì 23 Settembre 2021, 18:46

RIETI - Il Football Club Rieti comunica di aver ufficialmente interrotto i rapporti di collaborazione con la società Pro Calcio Studentesca Rieti 1999, in quanto sono venute meno le iniziali condizioni accordate. Fc Rieti continuerà la collaborazione con la società Young Rieti per la creazione e gestione delle Under 16 e 15 amarantocelesti.