RIETI - Sospensione definitiva per i campionati e le altre competizioni giovanili organizzate dal settore Giovanile e Scolastico in programma per la stagione sportiva 2019/20 vista l'emergenza coronavirus . È quanto deliberato dalla Figc, e divulgato in una nota, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute dei giovani tesserati e delle criticità legate ai termini previsti per la conclusione della stagione al 30 giugno 2020.Quindi stop definitvo per le due formazioni nazionali del Rieti (Under 17 e U15 di Lega Pro), le formazioni regionali del Cantalice (U17, U16 e U15) e del Rieti (U14). Inoltre i campionati provinciali gestiti dal comitato romano e che riguardano anche le squadre reatine dall'U17 all'U14. Nel calcio a 5 stop al Real Rieti (U17 regionale) e alle squadre sabine che militano nei campionati provinciali romani.Chiaramnete è sospesa anche l'attività delle scuole calcio.