RIETI - Con una vittoria e una sconfitta si conclude l’avventura dell’Under 17 e l’Under 15 nei campionati di Lega Pro. A Lucca nella penultima giornata di campionato, considerando che nell’ultima è previsto il turno di riposo per gli amarantocelesti, è terminato il campionato degli Allievi, sconfitti 3 a 2, e dei Giovanissimi, vittoriosi 1 a 0, di serie C e che ora avranno tempo per prepararsi al meglio ai prossimi impegni pasquali: l’Under 17 il torneo Scopigno e l’Under 15 a Spoleto.Dopo aver rinunciato al sogno playoff il tecnico degli allievi, Mirko Paglierini, contro la Lucchese ha dato spazio ai ragazzi che durante la stagione hanno giocato meno: alla fine la gara si è conclusa 3 a 2 con i reatini che però hanno tenuto bene il campo nonostante la partenza difficile in virtù dello svantaggio iniziale su calcio di punizione di Dal Poggetto e il raddoppio di Maggi alla mezz’ora che aveva sbagliato anche un rigore. Nella ripresa il Rieti accorcia dopo 5’ con Capaccio dagli 11 metri ma i padroni di casa si riportano a distanza ancora con Maggi al 55’ e alla fine a nulla serve il gol di Caforio che fissa il risultato sul 3 a2 per i toscani.«Al di là del risultato sono soddisfatto perché i ragazzi che in questa stagione hanno giocato meno si sono fatti trovare pronti – commenta Paglierini – Abbiamo pagato qualche errore individuale ma alla fine è stata una partita giocata con carattere. Alla fine abbiamo cullato il sogno di entrare nei play off fino a qualche giornata dal termine e credo che a inizio stagione non era così scontato, anzi. Adesso abbiamo qualche giocatore che è andato in nazionale, qualcun altro che è seguito da squadre blasonate: tutto questo deve renderci orgogliosi del lavoro fatto e spingerci a fare meglio in futuro».Festeggiano con una vittoria invece i Giovanissimi di Leonardo Desantis che grazie ai tre punti conquistati scavalcano proprio la Lucchese al penultimo posto e, almeno fino a domenica prossima quando si disputerà l’ultima giornata, agguantano in terzultima posizione l’Olbia.A decidere l’incontro è Fiore al 20’ del primo tempo che va in rete sfruttando un’indecisione della retroguardia toscana. Nel secondo tempo prova di carattere dei reatini che riescono a difendere il risultato e portare a casa un successo meritato.«È stata una bella vittoria conquistata al termine di una gara combattutta - commenta l’allenatore amarantoceleste Desantis – Una vittoria meritata che serve a mettere un sigillo a quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. Se posso dirlo è stata una prova di maturità che spero serva ai ragazzi a dimostrar loro che possono giocarsela con tutti».: Mazzotta, Nuti, PArdini, Campani, Petrini, Romiti, Bertonelli, Spatola, Maggi, Giuliani, Dal Poggetto All. Graziani A disp. Del Dotto, Cavani, De Iorio, Bertipagani, Puviani, Godano, Lorenzoni: Verderame, Cotumaccio, Polidori, Celesti, Ascani, Polidori, Zagaria, Cammarota, Ferraro, Capaccio, Inel All. Pagliarini A disp. Nallo, Bezzi, Aceti, Colamedici, Caforio, Troiani, Falilo, De Santis, Bonifazi: Di Legge di Pisa (Gallà e Torpei Pistoia): 4’ Dal Poggetto (L), 33’ Maggi (L), 50’ rig. Capaccio (R), 55’ Maggi (L), 85’ Caforio (R).Olbia-Pistoiese 1-2Pisa-Pontedera 0-1Siena-Carrarese 0-2Viterbese-Arezzo 0-1riposa ArzachenaPontedera 43Siena, Arezzo e Pistoiese 33Viterbese 31Carrarese 27Lucchese 23Rieti 21Olbia 20Pisa 18Arzachena 8: La Bozzetta, Buchignani, Bernrdeschi, Tomei, Pantaleoni, Santelli, Rossi, Valdrighi, Princiotta, Diouf, Vaselli All. Amaducci A disp. Cortopassi, Pucci, Angioli, Turri, Bertoncini, Doroni: Paris F., Mostarda, Boncompagni, Pirozzi, Conti, Ilarità, D’Avanzo, Fiore, de Angelis, Nunzi, Andreoni All. Desantis A disp. Duina Miluzzi, Grilli, Paris G., D’Acunto, Di Marco, Spera: Carnio di Pisa: 20’ FioreOlbia-Pistoiese 1-1Pisa-Pontedera 1-1Siena-Carrarese 1-3Viterbese-Arezzo 2-2riposa ArzachenaPontedera 45Viterbese 44Pisa 37Pistoiese 35Siena e Arezzo 32Carrarese 25Olbia e Rieti 14Lucchese 12Arzachena 3