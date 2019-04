ALTRE GARE, XXI GIORNATA U17 e U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

RIETI - Ultima uscita stagionale per le giovanili di Lega Pro del Rieti che domani saranno impegnate a Lucca. Per la ventunesima e penultima giornata di campionato l’Under 17 e l’Under 15 amarantocelesti affronteranno la Lucchese ma considerando che nell’ultima giornata è previsto il turno di riposo del Rieti, quella di domani sarà l’ultima gara della stagione 2018/2019.Due gare che in pratica non hanno risvolti per il bilancio finale delle formazioni amarantocelesti in campionati che non prevedono retrocessione e dove la zona playoff ormai già da qualche giornata irraggiungibile. Una zona playoff che soprattutto per l’Under 17 a inizio stagione poteva essere un obiettivo da centrare ma che purtroppo, forse a causa anche dell'insesperienza e dell'impatto con un campionato nuovo, già da un mese si è rivelato fuori portata. Gli allievi allenati da Mirko Pagliarini scenderanno in campo al ‘Comunale’ di Vorno di Capannori alle ore 14 (arbitro Giacomo Di Legge di Pisa assistito da Giovanni Gallà e Daniele Torpei di Pistoia) contro una Lucchese che è nella stessa condizione degli amarantocelesti avendo sì un punto in meno ma anche una gara in più da giocare: l’unico obiettivo di entrambe le. Squadre sarà quindi cercare di chiudere nel migliore questa avventura nel campionato Allievi di serie C e pensare magari già al futuro.Discorso simile per l’Under 15 di Leonardo Desantis anche se magari l’incontro di domani alle ore 12, sempre al ‘Comunale’ di Vorno di Capannori, (arbitro Niccolo Carnio di Pisa) può dare ai ragazzi qualche motivazione in più essendo l’occasione per i reatini di lasciare il penultimo posto e scavalcare proprio i toscani che precedono i sabini di un punto.Olbia-PistoiesePisa-PontederaSiena-CarrareseViterbese-ArezzoRiposa ArzachenaPontedera 40Siena 33Arezzo, Viterbese e Pistoiese 30Carrarese 24Rieti 21Lucchese e Olbia 20Pisa 18Arzachena 8Pontedera 44Viterbese 43Pisa 36Pistoiese 34Siena 32Arezzo 31Carrarese 22Olbia 13Lucchese 12Rieti 11Arzachena 3