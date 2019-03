ALTRE GARE, XX GIORNATA U17 e U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

RIETI - L’ultima uscita casalinga stagionale delle Under 17 e Under 15 di serie C sarà proprio il derby contro la Viterbese.La partita di addio al pubblico del Gudini in questa stagione 2018/2019 degli Allievi di Lega Pro amarantocelesti si terrà infatti domani, nonostante sia la ventesima e terzultima di campionato, in virtù del fatto che l’ultima giornata, il 14 aprile, riposerà mentre il 7 aprile ci sarà l’epilogo a Lucca.Alle ore 15 gli Allievi di Mirko Pagliarini che due settimane fa ha detto matematicamente addio alla possibilità di entrare nei playoff se la vedrà con una Viterbese che invece è in piena corsa per prendere parte alle fasi finali, a tre giornate dalla conclusione ha 5 punti di vantaggio sulla Carrarese e soprattutto soli 2 punti di ritardo dall’Arezzo e la Pistoiese.Per i Giovanissimi di Leonardo Desantis sulla carta la gara è più complicata i ‘cugini’ viterbesi infatti sono secondi in classifica e con un piede già nei playoff. Gli amarantocelesti in queste ultime due gare devono tentare il tutto per tutto per cercare di Las fare il penultimo posto in classifica scavalcando la Lucchese che ha un punto in più e che domani riposa e l’Olbia che invece sarà impegnata in trasferta con la capolista Pontedera.Arezzo-PisaCarrarese-ArzachenaPistoiesa-SienaPontedera-Olbiariposa LucchesePontedera 37Siena 32Arezzo e Pistoiese 29Viterbese 27Carrarese 23Rieti 21Lucchese e Olbia 20Pisa 17Arzachena 7Pontedera 41Viterbese 40Pisa 36Pistoiese 33Siena 31Arezzo 28Carrarese 19Olbia 13Lucchese 12Rieti 11Arzachena 3