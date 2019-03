ALTRE GARE, XIX GIORNATA U17 e U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quartultima giornata di campionato per l’Under 17 e l’Under 15 di serie C del Rieti che domani saranno di scena a Pisa.In realtà il campionato del Rieti terminerà una settimana prima, il 7 aprile a Lucca, invece che il 14 dato che nell’ultima giornata gli amarantocelesti dovranno osservare il turno di riposo. Per i giovani reatini impegnati nei campionati di Lega Pro restano quindi solo tre gare da giocare con diverse prospettive per le due formazioni. Se per gli Allievi allenati di Mirko Pagliarini conquistare le fasi finali è possibile anche se difficile, così come ci si augurava a inizio stagione, per i Giovanissimi di Leonardo Desantis la zona playoff è lontanissima e l’obiettivo per loro sarà quindi quello di concludere nel migliore dei modi luna stagione in cui l'obiettivo iniziale era quello di far fare esperienza ai giocatori e a tutto l’ambiente.Domani l’Under 17 alle ore 15 al centro sportivo san Cataldo (arbitro Jacopo Di Girolamo di Lucca coadiuvato da Giovanni Luti e Michele Molesti di Livorno) dovrà vedersela con una squadra non irresistibile sulla carta considerata che è penultima in classifica con 13 punti e che nel girone di ritorno, a parte la vittoria con l’ultima della classe a metà gennaio Arzachena, è tornata a fare punti solo domenica scorsa pareggiando con la Lucchese. Gli Allievi amarantocelesti invece stanno vivendo il loro momento migliore e sono reduci da tre successi consecutivi e domani una vittoria contro i toscani permetterebbe ai ragazzi di Pagliarini, che hanno 21 punti, di superare in classifica la Carrarese che domani riposa e che precede i reatini di 2 punti occupando il primo posto fuori dai playoff oggi occupato dall’Arezzo e Pistoiese a quota 26.Diversa invece la situazione per l’Under 15 di Desantis che in Toscana domani alle 13 (arbitro Gabriele Baschieri di Lucca) andrà ad affrontare la terza della classe. I reatini arrivano a questo appuntamento confortati dalla buona prestazione contro l’Olbia di domenica scorsa dove solo per sfortuna non sono riusciti conquistare l’intera posta in palio. L’obiettivo a Pisa è quello di confermare le buone prestazioni fornite negli ultimi periodi magari riuscendo ad essere più concentrati e convinti nelle fasi cruciali dei match in modo da conquistare punti utili a chiudere nel migliore dei modi un campionato che dopo i nerazzurri toscani vedrà il Rieti impegnato nel derby contro la Viterbese seconda in classifica e con la Lucchese con cui condivide attualmente la penultima posizione in classifica.Arzachena-PistoieseOlbia-ArezzoSiena-PontederaViterbese-Luccheseriposa CarraresePontedera 34Siena 32Viterbese 27Arezzo e Pistoiese 26Carrarese 23Rieti 21Lucchese 19Olbia 17Pisa 13Arzachena 7Pontedera 38Viterbese 37Pisa 33Siena 31Pistoiese 30Arezzo 25Carrarese 19Olbia 12Lucchese e Rieti 11Arzachena 3