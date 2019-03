TABELLINO U17

RIETI - Giornata tutto sommata positiva per le giovanili di Lega Pro del Rieti che contro l’Olbia ottengono una vittoria e un pareggio: l’Under 17 vince 2 a 1 mentre l’Under 15 pareggia 1 a 1.Nella diciottesima giornata dei campionati Allievi e Giovanissimi di serie C al Gudini entrambe le squadre riescono ad andare a punti con l’Under 17 di Mirko Pagliarini che con i 3 punti conquistati fa un bel balzo in avanti in classifica mentre per l’Under 15 di Leonardo Desantis il punto conquistato contro i sardi sposta poco nella graduatoria ma serve comunque a fare morale.Gli Allievi di Pagliarini contro i sardi partono subito bene e dopo una decina di minuti trovano il gol del vantaggio con Nallo. Gli amarantocelesti controllano bene la gara e si dimostrano padroni del campo: la supremazia si concretizza dopo la mezz’ora del secondo tempo quando, complice l’espulsione per gli ospiti di Derosas, Bonis trova il gol del vantaggio al 78’. Con un uomo in più e in vantaggio di due reti i reatini forse si rilassano troppo e concedono all’81’ il gol del 2 a 1 a Di Paolo. Con un quarto d’ora da giocare, compreso il recupero, l’Olbia prova ad attaccare ma il Rieti si difende bene e porta a casa i tre punti preziosi.«Sono veramente soddisfatto - dichiara l’allenatore degli Allievi amarantocelesti Pagliarini - Deco fare i complimenti ai ragazzi che in queste ultime uscite stanno facendo vedere delle belle cose e mettono in pratica quello che proviamo in settimana. Adesso dobbiamo chiudere bene questo campionato nelle ultime gare che ci rimangono da giocare consolidando i progressi fatti».I Giovanissimi di Desantis invece si devono accontentare solo di un punto al termine di una gara giocata bene e che forse, con un pizzico in più di fortuna, poteva significare la quinta vittoria stagionale (compresa quella contro lArezzo negata a tavolino).Gli amarantocelesti partono bene e trovano il gol del vantaggio con Pirozzi al 15’, passano 7’ e gli ospiti trovano i pareggio a seguito di una sfortunata deviazione di Duina che mette fuorigioco l’estremo difensore reatino. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano il gol vittoria macinando gioco ma senza riuscire a trovare la zampata vincente: la tra termina 1 a 1 con un Rieti che oltre al punto può consolarsi con la bella prestazione fornita.«Forse è stata la migliore partita che abbiamo giocato, il secondo tempo sicuramente - commenta il tecnico amarantoceleste Desantis - Nella ripresa abbiamo dominato peccato non essere riusciti a segnare un gol che ci avrebbe permesso di vincere ma se giochiamo così possiamo fare bella figura anche in casa della terza della classe domenica prossima a Pisa. C’è sempre un po’ di rammarico perché dopo una prestazione del genere vincere avrebbe aiutato nel morale e ci avrebbe aiutato a muovere la classifica».: Conti, Aceti, Bonifazi, Falilo, Nallo, Caforio, Vangone, Esposito, Andreoni, Bernardini, Bonis. All. Pagliarini A disp. Verderame, De Santis, Zagaria, Bezzi, Cotumaccio, Cammarota, Pastore, Mostarda, Capaccio.: Barone, Pinna G., Secci, Derosas, Pinna L., Soro, Scanu, Belloni, Bah, Di Paolo, Giorgi All. Ricci A disp. Ferraro, Freesu, Moro, Mameli, Deiana, Curreli, Fideli.: Crescenzi di Viterbo (Renzi ed Eletti di Tivoli): 11’ Nallo (R), 78’ Bonis (R), 81’ Di Paolo (O): 75’ espulso Derosas (O)Arezzo-Siena 0-3Lucchese-Pisa 0-0Pistoiese-Carrarese 3-1Pontedera-Arzachena 5-0Riposa ViterbesePontedera 34Siena 32Pistoiese 289Viterbese 27Arezzo 26Carrarese 23Rieti 21Lucchese 19Olbia 17Pisa 13Arzachena 7: Paris F., Mostarda, Spera, Pirozzi, Ilarità, Duina, D’Avanzo, Fiore, Paris G., Nunzi, De Angelis All. Desantis A disp. Miluzzi, Conti, Andreoni, Di Marco, Grassi: Truddaiu, Lambroni, Bonora, Saporito, Campa, Puggioni, Farina, Manzali, Cirotto, Mameli, Foddai All. Porcu A disp. Aprea Merone, Seddaiu, Asara, Chessa, Amicuzi, Spano.: Ashkar di Ciampiuno: 15’ pt Pirozzi (R), 22’ pt Duina aut. (O)Arezzo-Siena 0-0Lucchese-Pisa 0-1Pistoiese-Carrarese 1-0Pontedera-Arzachena 7-1Riposa ViterbesePontedera 38Viterbese 37Pisa 33Siena 31Pistoiese 30Arezzo 25Carrarese 19Olbia 12Lucchese e Rieti 11Arzachena 3