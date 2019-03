ALTRE GARE, XVIII GIORNATA U17 E U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Esame di maturità per le giovani di Lega Pro del Rieti contro l’Olbia. Per la diciottesima giornata di Under 17 e Under 15 di serie C domani al Gudini arrivano i pari età sardi che, come gli amarantocelesti, navigano nelle zone basse delle rispettive classifiche.Nell’impianto di Molino della Salce alle ore 13 (arbitro Crescenzi di Viterbo assistito da Rienzi ed Eletti di Tivoli) gli Allievi di Mirko Pagliarini dovranno vedersela con una squadra che ha un solo punto in meno degli amarantocelesti: Il Rieti con 18 punti, insieme alla Lucchese, occupa il quartultimo con la Carrarese però ben distanziata a quota 23.Se i reatini arrivano a questo incontro con l’entusiasmo della bella prestazione che li ha visti espugnare 3 a 2 il campo del Siena, anche l’Olbia, che domenica scorsa ha riposato, sta vivendo un buon momento considerando che in questo 2019 su quattro gare ha vinto 3 volte, con Arzachena, Pisa e Viterbese, e perso proprio contro il Siena.In attesa quindi del recupero della gare rinviate, la partita di domani potrebbe dare riscontri importanti sullo stato di forma e sulle prospettive di un campionato che si chiude il 14 aprile prossimo, esclusa quella di domani, tra quattro giornate.Discorso simile ma spostato ancora più in basso in classifica lo si può fare per la gara tra Rieti e Olbia valida sempre per la diciottesima giornata di campionato ma dell’Under 15 di serie C che si disputerà alle 11 (arbitro Ashkar di Ciampino) sempre al Gudini.Questa volta la classifica vede sopra di un punto i Sardi a quota 11, con i reatini che occupano il penultimo posto. Anche per i ragazzi di Leonardo Desantis non sarà una partita semplice perché l’Olbia in questa prima parte del girone di ritorno, in quattro gare, ha già totalizzato più punti dell’intero girone d’andata portando a casa 2 vittorie, con Azachena e Pisa. Per questo motivo i Giovanissimi amarantocelesti dovranno scendere in campo con tutta la concentrazione possibile per cercare di evitare sconfitte come quella di domenica scorsa che poteva essere evitata con un po’ più di attenzione e concludere in tranquillità la stagione.Arezzo-SienaLucchese-PisaPistoiese-CarraresePontedera-ArzachenaRiposa ViterbesePontedera 31Siena 29Viterbese 27Arezzo 26Pistoiese 25Carrarese 23Rieti e Lucchese 18Olbia 17Pisa 12Arzachena 7Viterbese 37Pontedera 35Pisa e Siena 30Pistoiese 27Arezzo 24Carrarese 19Lucchese e Olbia 11Rieti 10Arzachena 3