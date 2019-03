TABELLINO U17

Siena

Rieti

Arbitro

Reti

Note

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Siena

Rieti

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Se non fosse per il risultato dell’Under 15 sarebbe stato il weekend perfetto per il Rieti. Dopo le vittorie della prima squadra e della Berretti, ieri due belle prestazioni delle giovanili di Lega Pro amarantocelesti a Siena non hanno portato all’ein plein solo per un po’ di sfortuna e qualche disattenzione degli Giovanissimi di Leonardo De Santis. Gli Allievi di Mirko Pagliarini infatti hanno vinto 3 a 2 mentre l’Under 15 è uscita sconfitta a testa alta 4 a 2.Per l’Under 17 una vittoria importante in casa della seconda della classe maturata nel corso di una gara caratterizzata da un primo tempo praticamente perfetto con Andreoni e Bonis che nel giro di 5 minuti, tra il 23’ e il 28’, portano sul 2 a 0 gli amarantocelsti. In avvio di ripresa il Siena si fa avanti e il Rieti soffre un po’ tanto che dopo 8 minuti i padroni di casa accorciano con Hodza ma i ragazzi di Pagliarini non perdono la calma e dopo 10’ riallungano grazie alla rete di Mosella. A nulla serve il gol a tempo scaduto del bianconero Borgognoni che fissa il risultato sul 2 a 3 finale.«Veramente bravi, ai ragazzi debbo fare solo complimenti - commenta euforico il tecnico amarantoceleste Pagliarini - Mi sembra che iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro svolto sinora. Siamo scesi in campo con la giusta mentalità e siamo riusciti a mettere in pratica quelle soluzioni nuove provate durante la settimana: per un allenatore queste sono soddisfazioni. E’ andato bene anche chi è entrato a partita in corso: adesso dobbiamo essere bravi a continuare con questa concentrazione e non lasciarci andare a facili entusiasmi».Seppur reduce da una una buona prestazione l’Under 15 torna invece sconfitta al termine di una gara dove probabilmente i reatini hanno pagato la maggiore inesperienza e l’incapacità di capitalizzare le occasioni create. Parte bene infatti il Rieti che dopo soli 10’ trova la via del gol con D’Avanzo, il Siena prova a reagire ma la difesa regge bene almeno fino al 32’ quando i padroni di casa trovano il pareggio con Galli. Il primo tempo si chiude sull’1 a 1 e nella ripresa il Siena riesce ad allungare prima con Pomi intorno al quarto d’ora e poi con Ghilli che porta il risultato sul 3 a 1 alla mezz’ora. A questo punto la partita s’infiamma con D’Avanzo che va nuovamente in rete al 33’ ma le speranze del Rieti di tornare a casa con punti preziosi si spengono dopo soli 60 secondi quando il Siena trova il quarto gol Morosi che in pratica chiude la gara sul 4 a 2 per i toscani.«E’ un vero peccato perché abbiamo giocato bene - dichiara l’allenatore reatino Desantis - Abbiamo fatto la partita e creato anche diverse occasioni da gol, purtroppo come spesso capita qualche nostra indecisione ci ha penalizzato. Comunque abbiamo giocato alla pari se non meglio, sappiamo che ci vuole più attenzione e che abbiamo bisogno di più esperienza ma dl resto i ragazzi è la prima volta che affrontano un campionato così impegnativo e hanno bisogno di tempo per maturare».: Petrucci, Saventi, Barontini P., Basilicata, Danielli, Abazi, Scali, Sestini, Mignani, Arigò. Hodza All. Voria A disp. Marcocci, La Rosa Sisinin, Tiberi, Hoxhaj, Perrella, Borgognoni, Mencacci.: Conti, Alessi, Bonifazi, Celesti, Nallo, Mosella, Vangone, falli, Andreoni, Bernardini, Bonis All. Pagliarini A disp. Verderame, Belli, Caforio, De Santis, Esposito Capaccio, Zagaria, Nel.: Luddi di Firenze (Cerofolini e Grassi di Arezzo): 23’ Andreoni (R), 28’ Bonis (R), 53’ Hodza (S), 63’ Mosella (R), 93’ Borgognoni (S): 93’ espulso Abazi (S)Arzachena-Arezzo 1-4Carrarese-Pontedera 2-2Pisa Viterbese 2-3Olbia-Lucchese rinviata al 24 marzoriposa PistoiesePontedera 31Siena 29Viterbese 27Arezzo 26Pistoiese 25Carrarese 23Rieti e Lucchese 18Olbia 17Pisa 12Arzachena 7: Filippis, Mezzasoma, Casini C., Ionescu, Sonnini, Barbera, Majuri, Dema, Galli, Pomi, Bonechi. All. Argilli A disp. Viti, Imperato, Moruzzi, Morosi, Casini V., Ghilli, Hagbe, Raddi, Bifini.: Paris F., Ilarità, Sfera, Mostarda, Conti, Duina, D’Avanzo, Fiore, De Angelis, Nunzi, Pirozzi. All. Desantis A disp. Micuzzi, Grassi, Di Marzio Grilli, Andreoni, Passi G.: Bordò di Grosseto: 10’ pt e 33’ st D’Avanzo (R), 32’ pt Galli (S), 16’ st Pomi (S) 30’ st Ghilli (S) e 34’ st Morosi (S).Arzachena-Arezzo 1-6Carrarese-Pontedera 2-4Pisa Viterbese 2-2Olbia-Lucchese rinviata al 24 marzoriposa PistoieseViterbese 37Pontedera 35Pisa e Siena 30Pistoiese 27Arezzo 24Carrarese 19Lucchese e Olbia 11Rieti 10Arzachena 3