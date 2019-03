ALTRE GARE, XVII GIORNATA U17 U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ritemprati dalla settimana di riposo e soprattutto dalle vittorie casalinghe contro l’Arzachena, l’Under 17 e l’Under 15 di serie C del Rieti domani saranno impegnate sul difficile campo del Siena.Entrambe le compagini giovanili di Lega Pro toscane nelle prime 16 gare di questo girone hanno collezionato 29 punti che valgono agli Allievi il secondo posto in classifica dietro il Pontedera che ne ha conquistati 30, e il terzo ai Giovanissimi più distanziati dalla capolista Viterbese a 36 e di nuovo il Pontedera a 32.Dal canto loro le due compagini reatine arrivano un po’ rivitalizzate dal doppio successo del 17 febbraio contro i sardi che fa fa il paio in questo 2019 con quello del 13 gennaio quando, sempre al Gudini, le due squadre amarantocelesti sconfissero l’Arezzo solo che poi la vittoria dei Giovanissimi fu tolta a tavolino.Saranno due gare difficili perché, come tutte le formazioni toscane, le due squadre del Siena sono molto organizzate, e la classifica lo dimostra ma finora i reatini in rare occasioni sono stati completamente in balia degli avversari: magari con un pizzico in più di attenzione e concentrazione magari qualche cosa di positivo può uscire.Curioso come entrambe le formazioni reatine, che in classifica sono immediatamente a ridosso di Olbia e Lucchese sia nel girone dei Giovanissimi che in quello degli Allievi, in caso di vittoria almeno fino al 24 marzo farebbero un bel salto in classifica: le gare tra Olbia e Lucchese, che nell’Under 17 hanno 2 punti in più dei reatini e nell’Under 15 uno in più, si giocheranno infatti tra tre settimane e almeno fino ad allora gli amarantocelesti potrebbero giovarsene.Tornando a domani al Bertoni di Siena giocheranno alle 13.00 gli Under 15 di Leonardo Desantas (arbitro Matteo Bordo di Grosseto) e alle ore 15 gli Under 17 di Mirko Pagliarini (arbitro Marco Luddi di Firenze assistito da Fabio Cerofolini e Matteo Grassi di Arezzo).«Sarà sicuramente una bella partita loro provano sempre a giocare a calcio - commenta il tecnico dell’Under 17, Pagliarini - Noi a parte l’assenza di Principi e Troiani abbiamo tutti a disposizione, stiamo bene e ci siamo allenati nel modo giusto. Dobbiamo continuare sul percorso avviato pensando alla prestazioni e solo dopo alla classifica».«Speriamo di non sbagliare approccio e di andare in campo concentrati e vogliosi - dichiara invece l'allenatore dei Giovanissimi Desantis - Affronteremo una squadra ben strutturata e contro la quale non possiamo permetterci di ripetere gli errori fatti a Carrara, vorrei rivedere l'atteggiamento contro l'arzachena nell'ultimo turno. L'importante, come dico sempre, è l'atteggiamento poi il risultato lascia il tempo che trova».Arzachena-ArezzoCarrarese-PontederaPisa ViterbeseOlbia-Luccheseriposa PitoiesePontedera 30Siena 29Pistoiese 25Arezzo 23Carrarese 22Viterbese 21Lucchese e Olbia 17Rieti 15Pisa 12Arzachena 6Viterbese 36Pontedera 32Pisa 29Pistoiese e Siena 27Arezzo 21Carrarese 19Lucchese e Olbia 11Rieti 10Arzachena 3