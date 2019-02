TABELLINO U17

Rieti

Arzachena

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI XV GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U 15

Rieti

Arzachena

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XV GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

RIETI - Finalmente in casa Rieti si può festeggiare l’ein plein per le giovanili di Lega Pro amarantocelesti: nella sedicesima giornata del girone C dei campionati di serie C l’Under 17 e l’Under 15 hanno battuto i pari età dell’Arzachena, rispettivamente 3-1 e 4-0.Un evento da festeggiare in casa Rieti anche perché insieme al successo della Berretti del giorno prima, permette agli amarantocelesti di godersi un tris mai avvenuto in questa stagione.C’è da dire che i successi di ieri erano pronosticatili dato che al Gudini i reatini hanno affrontato le ultime in classifica dei rispettivi gironi, in ogni caso i ragazzi reatini sono stati bravi a non prendere sottogamba un appuntamento che poteva sempre riservare sorprese. Tant’è che l’Under 17 di Mirko Pagliarini nonostante fosse partita di gran lena, colpendo una traversa e sbagliando un rigore con Esposito, al 25’ si è trovata in svantaggio in virtù del penalty trasformato da Putzu. In svantaggio gli amarantocelesti non si sono scomposti e dopo 10’ hanno trovato il gol del pareggio con Bonis bravo a concludere di testa una bella trama offensiva dei padroni di casa. Nel secondo tempo il Rieti sale in cattedra e fa valere il maggiore tasso tecnico andando in rete al 65’ con Mosella e allo scadere, all’88’ con Celesti portando a casa 3 punti utili ad abbandonare il penultimo posto in classifica.«Bene il risultato ma se devo essere onesto in alcuni frangenti l’atteggiamento dei ragazzi non mi è piaciuto - dichiara l’allenatore reatino Pagliarini - In alcune fasi non siamo stati lucidi e ordinati come dovevamo. Comunque la vittoria è utile per il morale dei ragazzi che molte volte hanno raccolto meno di quanto meritassero».Tutto facile invece per l’Under 15 di Leonardo Desantis che già dopo 11’ minuti trova il vantaggio con D’Avanzo che alla mezz’ora raddoppia. A chiedere la gara al 35’ è in pratica la rete di Pirozzi che fissa il risultato sul 3 a 0 già prima del risposo. Nella ripresa gli amarantocelesti gestiscono bene il risultato e c’è il tempo, a 10’ dal termine, per la rete di De Angelis.«Abbiamo cancellato la brutta gara di Carrara - commenta il tecnico amarantoceleste Desantis - Abbiamo fatto una bella gara, attenta e ordinata. Sono soddisfatto ma adesso vorrei vedere questo atteggiamento anche nelle altre partite».: Conti, Aceti, Bonifazi, Celesti, Mosella, Nallo, De Santis, Esposito, Bernardini, Principi, Bonis. All. Pagliarini A disp. Verderame, Bezzi, Vangone, caforio, Polidori, Falilò, Troiani, Capaccio, Mostrada.: Guerrieri, Fresi, mela, Fossati, Cardia, Putzu, vinello, Lolli, Trocheo, Cossu, Ara. All. Ottaviani A disp. Giovinazzo, Sanna, Contini, Donati Mauro: Santilli di Rieti: 25’ rig. Putzu (A), 35’ Bonis (R), 65’ Mosella (R), 88’ Celesti (R).Lucchese-Siena 0-2Viterbese-Olbia 0-1Arezzo-Carrarese 2-0Pontedera-Pistoiese 3-3riposa PisaPontedera 30Siena 29Pistoiese 25Arezzo 23Carrarese 22Viterbese 21Lucchese e Olbia 17Rieti 15Pisa 12Arzachena 6: Paris F., D’Acunto, Spera, Di Marco, Conti, Ilarità, Nunzi, Grillo, Fiore, Pirozzi All. Desantis A disp. Duina, Miluzzi, Boncompagni, Mostarda, Andreoni, Paris G., De Angelis.: Dessì, Fiorini, Malu, De Logu, Sechi, Derosa, Sotgiu, Deiana, Viti, Porcu, Mauro. All, Sanna A disp. Azara, Cucciari, Solinas, Gala, Russu.: Angelucci di Rieti: 11’ e 29’ D’Avanzo 35’ Pirozzi e 70’ De Angelis.Lucchese-Siena 0-2Viterbese-Olbia 2-0Arezzo-Carrarese 1-0Pontedera-Pistoiese 1-1riposa PisaViterbese 36Pontedera 32Pisa 29Pistoiese e Siena 27Arezzo 21Carrarese 19Lucchese e Olbia 11Rieti 10Arzachena 3