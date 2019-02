ALTRE GARE, XV GIORNATA

RIETI - Le giovanili di Lega Pro del Rieti ospitano i fanalini di coda dei rispettivi campionato: l’Arzachena è infatti è ultimo in classifica sia nel campionato Under 15 che nell’Under 17.Nella sedicesima giornata dei gironi C dei campionati giovanili di serie C le due formazioni reatine affronteranno al Gudini i pari età sardi che occupano entrambi l’ultimo posto in classifica: gli allievi con 6 punti, i Giovanissimi con 3.Un turno nei pronostici quindi agevole sia per l’Under 17 allenata da Mirko Pagliarini che per l’Under 15 di Leonardo Desantis dove, più di punti per la classifica, servirà riuscire a fare una prestazione convincente per il morale in vista della parte finale del campionato. La speranza è infatti di replicare il turno del 13 gennaio scorso quando al Gudini entrambe le formazioni amarantocelesti batterono l’Arezzo per la prima e unica doppietta stagionale dell’Under 17 e Under 15 davanti al proprio pubblico, gioia però strozzata dalla federazione che tolse i tre punti a tavolino ai Giovanissimi.L’Under 17 di Pagliarini dovrà vedersela con una squadra che ha vinto una sola gara contro la Lucchese e pareggiato 3 volte e che all’andata in Sardegna fermò i reatini sull’1 a 1. I ragazzi di Pagliarini vogliono cancellare la sconfitta di sabato scorso a Carrara dove nonostante una buona prestazione corale alcune disattenzioni individuali hanno compromesso il risultato, il tecnico reatino potrà quindi contare come sempre dell’apporto di Cristian Esposito e Nicolas Nallo convocati mercoledì 20 e giovedì 21 per il raduno di San Marino, "Campo Sportivo Acquaviva”.Ancora più motivati invece dovrebbero essere i Giovanissimi di Desantis che dovranno far dimenticare la pessima gara in Toscana di 7 giorni fa dove, a detta dello stesso allenatore, hanno fatto la peggior partita della stagione sotto la sua guida. Al Gudini arriva una formazione che in 14 giornate ha fatto solo 3 punti frutto di una vittoria (contro la Carrarese) quindi più che il risultato dai giovani calciatori si attende un diverso atteggiamento e più concentrazione.Lucchese-SienaViterbese-OlbiaArezzo-CarraresePontedera-Pistoieseriposa PisaPontedera 29Siena 26Pistoiese 24Carrarese 22Viterbese 21Arezzo 20Lucchese 17Olbia 14Rieti e Pisa 12Arzachena 6Viterbese 33Pontedera 31Pisa 29Pistoiese 26Siena 24Carrarese 19Arezzo 18Lucchese e Olbia 11Rieti 7Arzachena 3