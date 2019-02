RIETI - Cristian Esposito e Nicolas Nallo punti fermi della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro. Ennesima convocazione stagionale per i due ragazzi di mister Pagliarini che mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2019 saranno a disposizione per il raduno di San Marino, "Campo Sportivo Acquaviva".



«Un riconoscimento per il lavoro del settore giovanile amarantoceleste che continua a regalare soddisfazioni», si legge nella nota del club.