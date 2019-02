ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

RIETI - Le giovanili di serie C del Rieti in trasferta a Carrara per rilanciarsi in campionato. Domani l’Under 15 e l’Under 17 di Lega Pro amarantocelesti saranno di scena per la quindicesima giornata del girone C saranno di scena contro la Carrarese per un doppio confronto pieno di insidie ma che con un po’ di accortezze e tanta concentrazione può riservare piacevoli sorprese per le compagini reatine.Gli Allievi di Mirko Pagliarini scenderanno in campo alle 15 e se la dovranno vedere con una squadra che naviga nella parte medio alta della classifica con 19 punti conquistati sinora di cui 10 tra le mura amiche e che, a parte lo stop nella prima giornata di questo 2019 con il Pisa, viene da una striscia di risultati utili positivi di 5 gare a partire dal 25 novembre scorso. Gli amarantoceleste invece dopo aver inaugurato brillantemente il nuovo anno con la vittoria casalinga per 2 a 0 con l’Arezzo è incappato in due sconfitte contro Pontedera e Pistoiese, rispettivamente 0-1 e 1-2. Per i ragazzi di Pagliarini è necessario confermare la bontà delle prestazioni ma anche accompagnarli alla conquista di punti necessari per uscire dalle zone basse della classifica che la vede terzultima con 12 punti.Anche per i Giovanissimi di Leonardo Desantis quella a Carrara, alle 12 al campo sportivo Fossone, è fondamentale accompagnare alle buone prestazioni fornite sul campo da gioco riuscire trovare i punti necessari a lasciare la penultima posizione con soli 7 punti, non tanto per la classifica in sé che in queste categorie ha un valore relativo ma per il morale dei ragazzi che in queste ultime settimane hanno fatto vedere notevoli progressi anche senza essere riusciti a raccogliere il meritato. In questo senso emblematica la vittoria nella prima uscita del 2019 con l’Arezzo per 3 a 1 tolta a tavolino per un errore tecnico e che ha tolto ai ragazzi di Desantis la gioia del primo successo casalingo stagionale. Ad aspettare gli amarantocelesti ci sarà una squadra sicuramente non irresistibile, soprattutto in casa, considerando che dei 16 punti conquistati fino a questo punto della stagione solo 5, frutto di una vittoria e 2 pareggi, sono stati fatti tra mura amiche.Pistoiese-ArezzoArzachena-LuccheseSiena-ViterbeseOlbia-PisaRiposa PontederaPontedera 29Siena 26Pistoiese 24Carrarese 19Viterbese 18Lucchese e Arezzo 17Rieti e Pisa 12Olbia 11Arzachena 6Pontedera 31Pisa 29Viterbese 27Siena 24Pistoiese 12Arezzo 18Carrarese 16Lucchese 11Olbia 10Rieti 7Arzachena 3