RIETI - Doppia sconfitta casalinga per le giovanili di Lega Pro del Rieti che al Gudini ieri hanno ceduto il passo ai pari età della Pistoiese: l’Under 17 ha perso 2 a 1, mentre l’Under 15 3 a 1.Due sconfitte che se non incidono molto dal punto di vista della classifica, i più danneggiati sono infatti gli Allievi di Mirko Pagliarini che vedono Lucchese e Arezzo salire entrambe a quota 17 lasciando Rieti e Pisa al terzultimo posto a 12, però lasciano un po’ di amara in bocca soprattutto per l’approccio sbagliato dei Giovanissimi che, purtroppo come spesso accade, già nei primi minuti compromettono l’esito della gara.A differenza dei Giovanissimi, l’Under 17 parte bene e riesce addirittura ad andare in rete grazie al rigore trasformato da Celesti dopo 11’ dal fischio di inizio. Il vantaggio dura poco con i pistoiesi che al 20’ trovano il pareggio con Lakti. Si va al riposo sul 1 a 1 ma nella ripresa gli arancioni sembrano crederci di più e alla fine al 60’ riescono a segnare il gol del vantaggio, Orlandi su rigore, che sancirà la vittoria finale dei toscani.«Abbiamo incontrato una squadra forte e messa bene in campo - commenta il tecnico dell’Under 17 amarantoceleste Pagliarini - Purtroppo però se non siamo riusciti a fare punti è colpa nostra, abbiamo creato tanto senza riuscire a concretizzare: ci manca quella cattiveria agonistica necessaria a sfruttare le occasioni che creiamo».Come detto invece i Giovanissimi di Leonardo Desantis partono malissimo e dopo solo 11’ sono già sul 2 a 0 in virtù delle reti di Brenga al 7’ e di Gerri all’11’. I padroni di casa cercano di reagire ma non trovano sbocchi e il primo tempo si chiude sul risultato di 2 a 0 per la Pistoiese. Nella ripresa il Rieti si fa un po’ più intraprendente e riesce ad accorciare grazie alla rete del subentrato Gaetano Paris al quarto d’ora, l’illusione dura solo 3’ quando Brenga al 18’ sigla la personale doppietta e fissa il risultato sul definitivo 3 a 1per gli ospiti.«Purtroppo ci condannano gli errori individuali - dichiara l’allenatore dell’Under 15 Desantis - su questo dobbiamo lavorare perché alla fine a livello di prestazione anche questa volta abbiamo fatto bene, c’è anche stata una buona reazione nel secondo tempo: dobbiamo ripartire da lì».: Verderame, Aceti, Bezzi, Celesti, Bonifazi, Nallo, Bonis, Esposito, Andreoni, Bernardini, De Santis All. Pagliarini A disp. Conti, Polidori, Falilò, Troiani, Cammarota, Zagaria, Capaccio, Principi, Ferraro: Morandi, Iacopini, Ghezzi, Verdi, Rossi, Campionini, Di Clemente, Biancalani, Lakti, Rudalli, Orlandi All. Capecchi. A dip. Petrolati, Pagnini, Baggiani, Tesi, Biagioni, Simeone, Ciravegna, Sheqeri: Gherca di Albano Laziale (Gamboni di Roma 2 e Degli Abbati di Roma 1): Celesti 11’ rig. (R), Lakti 20' (P), Orlandi 60’ rig. (P)Arezzo-Pontedera 1-0Lucchese-Carrarese 0-0Pisa-Siena 0-2Viterbese-Arzachena rinviataRiposa OlbiaPontedera 29Siena 26Pistoiese 24Carrarese 19Viterbese 18Lucchese e Arezzo 17Rieti e Pisa 12Olbia 11Arzachena 6: Paris F., Iliarità, Spera, Boncompagni, Conti, Duina, D'Avanzo, Mostarda, De Angelis, Fiore, Pirozzi All. Desantis A disp. Miluzzi, Grassi, Grilli, D'Acunto, Andreoni, Di Varco Paris G.: Dardhaniori, Tarantino, Ciccarelli, Cellai, Solinas, Seghi, Nesti, Brenga, Gerri, Vezzosi All. D’Andretta A disp. Bargiacchi, Bonaiuti, Fossi, Piazza, Pieraccioni, Russo: Bartocci di Roma 2: Brenga 7'pt (P), Gerri 11'pt (P), Paris G. 15'st (R), Brenga 18'st (P)Arezzo-Pontedera 0-2Lucchese-Carrarese 0-0Pisa-Siena 2-0Viterbese-Arzachena rinviataRiposa OlbiaPontedera 31Pisa 29Viterbese 27Siena 24Pistoiese 12Arezzo 18Carrarese 16Lucchese 11Olbia 10Rieti 7Arzachena 3