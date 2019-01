ALTRE GARE, XIV GIORNATA U17 e U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Le giovanili di serie C del Rieti contro la Pistoiese cercheranno di lasciarsi alle spalle la doppia sconfitta in casa della capolista Pontedera e ripartire dalle vittorie contro l’Arezzo di due settimane fa.Per la quattordicesima giornata dei campionati giovanili di Lega Pro le due formazioni i reatine saranno impegnate al Gudini contro i pari età della Pistoiese: l’Under 15 alle 13 e l’Under 17 (arbitro Marius Emilian Gherca di Albano Laziale coadiuvato da Paolo Gamboni di Roma 2 e Leonardo Degli Abbati di Roma 1) alle 15.Le due formazioni arrivano a questo appuntamento con stati d’animo decisamente diversi.L’Under 17 allenata da Mirko Pagliarini infatti contro i toscani va in cerca di conferme dopo la vittoria di due settimane fa al Gudini e l’onorevole sconfitta in casa della capolista Pontedera che, per quello fatto vedere in campo, non è affatto dispiaciuta al tecnico amarantoceleste che dopo la gara non ha lesinato complimenti ai suoi: domani in un certo senso sarà una sorta di prova del nove dove gli Allievi reatini dovranno dimostrare che le ultime due prestazioni non sono frutto di casualità ma sono arrivate grazie a quel cambio di atteggiamento e di mentalità tanto spesso predicato dallo stesso Pagliarini durante il girone d’andata.Diverso invece lo stato d’animo dei ragazzi allenati da Leonardo Desantis, non tanto per quanto successo sul campo da gioco, quanto per la decisione della Federazione di togliere agli amarantocelesti la vittoria conquistata il 13 gennaio al Gudini per 3 a 1 contro l’Arezzo, assegnando il 3 a 0 a tavolino ai toscani, per un errata gestione delle sostituzioni facendo tornare a quota 7 punti al penultimo posto i reatini. Al netto dei miglioramenti e dei progressi fatti in questi mesi a livello di gioco e prestazioni, Desantis dovrà cercare di tenere alto il morale di ragazzi che per la prima volta avevano vinto davanti ai propri tifosi e che se la sono vista negata d’ufficio.Arezzo-PontederaLucchese-CarraresePisa-SienaViterbese-ArzachenaRiposa OlbiaPontedera 29Siena 23Pistoiese 21Viterbese e Carrarese 18Lucchese 16Arezzo 14Rieti e Pisa 12Olbia 11Arzachena 6Pontedera 28Viterbese 27Pisa 26Siena 24Pistoiese 19Arezzo 18Carrarese 15Lucchese e Olbia 10Rieti 7Arzachena 3