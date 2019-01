TABELLINO UNDER 17

RIETI - Le due formazioni giovanili del Rieti tornano da Pontedera con due sconfitte: ma se per l’Under 17 il dispiacere per il risultato è lenito dalla buona prestazione per l’Under 15 ad appesantire il verdetto del campo arriva la decisione della federazione di togliere la vittoria contro l’Arezzo al Gudini 8 giorni fa per un errore tecnico.Gli Allievi di Mirko Pagliarini infatti non hanno infatti sfigurato contro la capolista del girone e nonostante essere immediatamente andati in svantaggio al 5’ a causa della rete di Ortu, hanno tenuto bene il campo creando anche diverse occasioni per pareggiare e costringendo la prima della classe a difendersi e faticare, ben oltre quanto la distanza in classifica facesse pensare, per portare a casa i tre punti.«Abbiamo giocato bene, sono contento - non lascia spazio a dubbi il tecnico amarantoceleste Pagliarini in merito alla prestazione dei suoi - Potrebbe sembrare da matti tutta questa soddisfazione dopo una sconfitta ma come ho sempre ribadito per noi l’obiettivo primario è la qualità della prestazione e contro la prima in classifica abbiamo giocato alla pari annullando sul campo la differenza in classifica. Al di là dell’episodio della rete subita abbiamo creato occasioni senza rischiare. Sono soddisfatto di chi ha giocato dall’inizio e di chi è subentrato. Spero di non essere smentito ma stiamo crescendo a livello mentale sono già due partite che teniamo il campo con maturità: sono molto contento».Diverso invece il dopo partita in casa dei Giovanissimi dove invece la differenza tra il Pontedera capolista e il Rieti si è notata considerato che i padroni di casa hanno chiuso la partita, complice anche qualche leggerezza dei reatini, i primi 20’ del primo tempo e poi hanno gestito con tranquillità e senza patemi la gara. Inoltre la federazione ha tolto agli amarantocelesti la vittoria conquistata il 13 gennaio al Gudini per 3 a 1 contro l’Arezzo per un errata gestione delle sostituzioni: la società ha presentato ricorso ma in attesa del verdetto intanto il Rieti è tornato a quota 7 punti al penultimo posto da solo.Sulla partita c’è poco da commentare poiché i padroni di casa, grazie alle reti al 4’ e al 21’ di Scarpa e quella al 16’ di Romei, hanno chiuso immediatamente la gara senza poi faticare più di tanto a portare a casa l’intera posta in palio.«Loro sono evidentemente più forti di noi e in più abbiamo anche fatto dei regali - commenta il tecnico dell’Under 15 Leonardo Desantis - C’è poco da dire perché poi nel secondo tempo loro si sono messi dietro a gestire il risultato. Di notazioni positive però ce ne sono state ho potuto far esordire anche alcuni 2005 che sono venuti in Toscana e soprattutto dopo il 3 a 0 potevamo perdere la testa invece siamo stati bravi a tenere il campo con disciplina senza incorrere in ammonizioni che avrebbero compromesso altre gare per noi più abbordabili».: Orsini, Natali, Pagliai N., Guacci, Pagliai G., Orsucci, Pruneti, Guidi, Bartoli, Semboloni, Ortu. All. Caponi A disp. Vigilucci, Maggiorelli, Pardini, Bertolini, Spartà, Massa.: Verderame, Aceti, Bezzi, Celesti, Nallo, Bonifazi, Bonis, Esposito Andreoni, Capaccio De Santis All. Pagliarini A disp. Conti, Mosella, Polidori, Colamedici, Pastore, Falilò, Troiani, Zagaria, Ferraro.: Ottaviani di Livorno (Toschi di Livorno e Corcione di Pisa): 5’ OrtuArzachena-Pisa 2-4Carrarese-Viterbese 2-1Pistoiese-Lucchese 0-3Siena-Olbia 3-1riposa ArezzoPontedera 29Siena 23Pistoiese 21Viterbese e Carrarese 18Lucchese 16Arezzo 14Rieti e Pisa 12Olbia 11Arzachena 6Città di Pontedera: Frangioni, Colombini, Innocenti, Martucci, Di Bella , Paoli, Scarpa, Tocchini, Fiorito, Del Carlo Romei All. Dal Bò A disp. Borghini, Bartoli, Braccini, Crecchi, Lebbiati, Ricciarelli, DushkuRieti: Paris F., D’acunto, Spera, Mostarda, Conti, Duina, D’avanzo, Fiore, De Angelis, Di Marco, Pirozzi All. Desantis A disp. Andreoni, Boncompagni, Paris G., Miluzzi, Caiazza, Giannecchini.Arbitro: Berti di PontederaReti: 4’ e 21’ Scarpa, 16’ RomeiArzachena-Pisa 0-3Carrarese-Viterbese 0-1Pistoiese-Lucchese 0-3Siena-Olbia 5-0riposa ArezzoPontedera 28Viterbese 27Pisa 26Siena 24Pistoiese 19Arezzo 18Carrarese 15Lucchese e Olbia 10Rieti 7Arzachena 3