TABELLINO U17

Rieti

Arezzo

Arbitro

Reti

RISULTATI, ALTRE GARE, X GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Rieti

Arezzo

Arbitro

Reti

ALTRE GARE, X GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

RIETI - Partenza con il botto in questo 2019 per le due formazioni giovanili del Rieti che militano nei campionati di serie C: doppia vittoria contro i parità dell’Arezzo con l’Under 17 che si è imposta 2 a 0 e l’Under 15 per 3 a 1.Giornata di festa ieri al Gudini dove gli Allievi e Giovanissimi di Lega Pro si sono imposti contro i toscani centrando una doppietta mai realizzata finora: non era mai successo, né in casa né in trasferta, che entrambe le formazioni amarantocelesti vincessero contemporaneamente.Da sottolineare come entrambe le gare sono state praticamente decise e chiuse nei rispettivi primi tempi.Per gli Allievi di Mirko Pagliarini infatti basta l’uno-due di Andreani e Nallo, in rete rispettivamente al 21’ del primo tempo e al 42’ poco prima del riposo, per chiudere la pratica Arezzo.Anche i Giovanissimi di Leonardo Desantis hanno liquidato gli Aretini nelle prima frazione di gioco grazie alle reti di Ilarità al 4’, D’Avanzo al 22’ e Duina al 32’ che hanno in pratica chiuso ogni discorso e permesso agli amarantocelesti di gestire il risultato anche nel secondo tempo senza grosse apprensioni; il gran gol a 10’ dal termine della gara dell’aretino Bonavita che ha fissato il risultato su definitivo 3 a 1 ha comunque permesso ai reatini di festeggiare al triplice fischio la prima vittoria dell’Under 15 davanti al proprio pubblico.«Bene - non ci gira intorno e non nasconde la soddisfazione l’allenatore dell’Under 17 Mirko Pagliarini - Siamo andati bene, i ragazzi sono stati bravi. Quello di ieri è il gioco che siamo in grado di esprimere: siamo quelli di ieri, purtroppo spesso ci è mancata quella concentrazione e quella consapevolezza necessaria a fornire prestazioni come quella con l’Arezzo. Al di là di due partite alla fine le prestazioni ci sono sempre state, il risultato è importante soprattutto per i ragazzi che dopo una vittoria riescono ad allenarsi con una mentalità e un’intensità diversa. Speriamo di continuare così perché alla fine ogni settimana è diversa dalle altre così come le partite. Sono contento».«Finalmente abbiamo raccolto i frutti del lavoro svolto - commenta soddisfatto il tecnico dell’Under 15 Leonardo Desantis - E’ andata tutto bene, abbiamo sfruttato qualche errore loro, cosa che prima non facevamo e siamo riusciti a chiudere la partita. Sono davvero contento perché abbiamo giocato bene e tutti hanno dato il loro contributo. Adesso bisogna continuare così mettendoci magari anche un pizzico di cattiveria agonistica in più».: Verderame, Aceto, Vangone, Celeste, Nallo, Bonifazi, Capaccio, Esposito, Andreani, Bernardini, Bonis, All. Pagliarini A disp. Bezzi, ColamediciMoselli, Polidori, Zagaria, Cammarota, Inel, Ferraro.: Casini, Bux, Pellegrini, Martelli, Bianchetti, De Pellegrin, Gnaccarini, Conteduca, Teodori, Frattarelli, Sestini All. Gioacchini A disp. Migni Fazzuoli, Canapini, Jaupaj, Ceccarelli, Romani, Steccato.: Amato di Tivoli (Nardozi e Passero di Roma 1): 21’ Andreani e 42’ NalloOlbia-Arzachena 2-0Pisa-Carrarese 1-2Lucchese-Pontedera 1-2Viterbese-Pistoiese 0-0Pontedera 26Pistoiese 21Siena 20Viterbese 18Carrarese 15Arezzo 14Rieti 12Olbia 11Lucchese 10Pisa 9Arzachena 6: Paris F., Ilarità, Spera, Mostarda, Conti Duina, D’Avanzo, Fiore, De Angelis, Di Marco, Pirozzi All. Desantis A disp. D’Acunto, Boncompagni, Andreoni, Paris G., Grilli.: Balucani, Maloku, Sanarelli, Viciani, Tralci, Gori, Bonavita, Pincini, Tresa, Artini, Di Tora All.Bernardini A disp. Ermini, Martini, Volpi, Scatizzi, Landozzi, Osaka, Treppiedi: Gramolelli di Ciampino: 4’ Ilarità (R), 22’ D’Avanzo (R), 32’ Duina (R), 30’ Bonavita (A)Olbia-Arzachena da disputarePisa-Carrarese 1-1Lucchese-Pontedera 1-4Viterbese-Pistoiese 4-1Pontedera 25Viterbese 24Pisa 23Siena 21Pistoiese 19Arezzo e Carrarese 15Rieti 10Lucchese e Olbia 7Arzachena