ALTRE GARE, X GIORNATA U17 E U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo una lunghissima pausa durata più di un mese tornano in campo le formazioni Under 17 e Under 15 di serie C del Rieti contro l’Arezzo.Era il 2 dicembre quando al Gudini le due formazioni amarantocelesti scesero in campo contro la Lucchese per la loro ultima gara del girone d’andata e del 2018, considerando che il turno successivo avrebbero riposato, tutt’altro positiva considerando che gli Allievi persero 1 a 0 e i Giovanissimi 2 a 1.Domani alle ore 13.00 sarà la volta dell’Under 15 di Leonardo Desantis e a seguire alle ore 15.00 sarà la volta dell’Under 17 di Mirko Pagliarini.All’andata, il 9 settembre scorso, in Toscana l’Under 17 perse 3 a 0 nell’esordio stagionale e domani la squadra allenata da Pagliarini cercherà anche di cancellare l’inaspettato brutto passo falso di dicembre contro la Lucchese.«Domani ripartiamo e praticamente affrontiamo una nuova avventura - commenta Pagliarini - Come anche per le squadre con giocatori più maturi c’è l’incognita della sosta: noi abbiamo lavorato bene in questi giorni e cercheremo di farci trovare pronti e soprattutto di migliorare dove abbiamo sbagliato nel girone d’andata. Come dico sempre comunque dobbiamo continuare sulla strada intrapresa che al di là dei risultati ci vede crescere dal punto di vista della qualità del gioco e del comportamento in campo».Per l’undici di Desantis discorso simile anche se rispetto all’Under 17 i Giovanissimi, partiti più incerti, nelle ultime gare hanno fatto registrare notevoli progressi e domani contro l’Arezzo oltre a cercare di fare dimenticare la sconfitta per 5 a 1 dell’andata e quella del 2 dicembre con la Lucchese.«Speriamo di fare qualche punto in più del girone d’andata - dichiara il tecnico dell’Under 15 Desantis - in questo lungo periodo di riposo abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono cresciuti: adesso speriamo di raccogliere i frutti del lavoro svolto. Al di là del risultato, che in queste categorie non è la cosa principale, è importante il percorso che stiamo facendo anche se qualche punto in più ci permetterebbe di divertirci maggiormente e lavorare anche meglio».Olbia-ArzachenaPisa-CarrareseLucchese-PontederaViterbese-PistoiesePontedera 23Pistoiese e Siena 20Viterbese 17Arezzo 14Carrarese 12Lucchese 10Rieti e Pisa 9Olbia 8Arzachena 6Pontedera e Pisa 22Siena e Viterbese 21Pistoiese 19Arezzo 15Carrarese 14Rieti, Lucchese e Olbia 7Arzachena 3