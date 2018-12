TABELLINO U17

Rieti

Lucchese

Arbitro

Marcatore

ALTRi RISULTATI, X GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Rieti

Lucchese

Arbitro

Marcatori

Note

ALTRI RISULTATI, X GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Brutto doppio passo falso per le giovanili di Lega Pro del Rieti che ieri sono state sconfitte in casa dai pari età della Lucchese.Nella decima giornata dei campionati Under 17 e Under 15 di serie C gli amarantocelesti contro i toscani perdono, rispettivamente, 1 a 0 e 2 a 1, al termine di due gare che se si sono dipanate in maniera completamente diversa l’una dall’altra, hanno fatto entrambe registrare un errato approccio mentale da parte dei padroni di casa.Due sconfitte che fanno il paio con quelle del turno precedente a Viterbo che chiudono questo 2018 non certamente nel migliore dei modi con la magra consolazione che da qui al 13 gennaio quando, sia l’Under 17 che l’Under 15, torneranno in campo (domenica prossima è previsto il turno di riposo per il Rieti e poi ci sarà la sosta natalizia), ci sarà tempo per recuperare energie e lavorare sulle criticità che sono emerse in questo girone d’andata.Per l’Under 17 di Mirko Pagliarini una partita completamente da dimenticare persa, come si usa dire in questi casi, con mezzo tiro in porta ad inizio partita. Neanche il tempo di sistemarsi in campo infatti che dopo 2’, complice una dormita generale della difesa amarantoceleste, Lorenzoni segna il gol che alla fine deciderà la gara. A questo punto ci si aspetterebbe una reazione veemente dei padroni di casa che però appaiono frastornati e sconclusionati a tal punto che non riescono quasi mai ad infastidire la retroguardia lucchese che ha buon gioco a tenere le posizioni e riuscire a mantenere il vantaggio consentendo agli ospiti di portarsi a casa l’intera posta in palio.«C’è poco da dire. Mezza indecisione e partita - commenta sconsolato il tecnico degli Allievi Pagliarini - È un momento che passerà ma certo questa a differenza di Viterbo è stata un’altra partita è una sconfitta che dà più fastidio: non mi è piaciuto lo spirito. Comunque adesso la sosta arriva a puntino dato che alcuni ragazzi non sono abituati a questi carichi di lavoro e soprattutto a livello mentale qualcuno risente delle maggiori pressioni che questa categoria comporta. Da qui alla ripresa del campionato potremo ricaricare le batterie sia fisicamente che psicologicamente».Diverso l’andamento della gara dei Giovanissimi ma sbagliato anche per loro l’approccio alla gara, anche se la squadra di Leonardo Desantis qualche recriminazione per alcune decisioni arbitrali potrebbe addurle. Duina e compagni infatti sembrano prendere la gara un po’ sottogamba tanto che nel primo tempo dove non si regiatrano particolari emozioni la Lucchese ha una maggiore prevalenza territoriale. Nel secondo tempo il Rieti entra forse più convinto e fa vedere qualche buona trama in avanti dove Esposito, Troiano e Pirozzi fraseggiano bene e si rendono pericolosi in più di in occasione con Esposito che al quarto d’ora scheggia il palo alla sinistra del portiere toscano da fuori area. Al 23’ la svolta della gara l’arbitro ferma il toscano Diouf lanciato a rete per una carica in realtà un po’ dubbia e sugli sviluppi della punizione battuta nella propria metà campo il Rieti va in vantaggio con Pirozzi bravo a sfruttare la ripartenza. Passano 4’ è l’arbitro decreta un calcio di rigore, assai generoso, agli ospiti con Diouf che trasforma. Il Rieti si innervosisce e al 30’ viene espulso Nunzi per aver scalciato fuori dal campo da gioco Princiotta. A tempo scaduto il suicidio del Rieti che riesce prendere gol su una palla innocua che stava andando oltre la linea di fondo.«Purtroppo abbiamo questi cali concentrazione che ci penalizzano - commenta l’allenatore amarantoceleste Desantis - A prescindere dagli errori arbitrali che fanno parte del gioco, dobbiamo essere migliorare nella gestione degli episodi negativi. Se vogliamo crescere dobbiamo essere bravi a reagire e non dobbiamo andare in crisi quando le cose non vanno per il verso giusto. Sono cosciente che stiamo parlando di ragazzi giovani ma il percorso che dobbiamo percorrere è questo. In questi giorni di pausa dobbiamo lavorare per affiancare ai miglioramenti tecnico-tattici che stiamo facendo anche un approccio più maturo».: Verderame,Vangone, Ascani, Celesti, Renzi, Nello, Troiano, Esposito, Bernardini, Principi, Bonis. All. Pagliarini A disp. Conti, Inel, Polidori, Aceti, Faulo, Zagaria, Capaccio, Ferraro, Andreoni.: Mazzotta, Petrini, Pardini, Campani, Del Sotto, Romiti, Bettinelli, Del Rosso, Lorenzonii, Giuliani, Dal Poggetto. All. Graziani A disp. Cantini, Spatola, Bertipagani, De Iorio, Pieretti, Puviani, Maggi, Godano.: Testoni di Ciampino (Della Bella di Roma 2 e Sconti di Roma 1): Lorenzoni (L)Arezzo-Viterbese 0-0Carrarese-Siena 2-2Pistoiese-Olbia 3-1Pontedera-Pisa 4-0Riposa ArzachenaPontedera 22Pistoiese 17Viterbese 16Arezzo e Siena 14Carrarese 11Lucchese 10Rieti e Pisa 9Olbia 7Arzachena 3: Paris F., Ilarità, Spera, Mostarda, Conti, Duina, D'Avanzo, Fiore, De Angelis, Nunzi, Pirozzi All. Desantis A disp. Grilli, Di Marco, Boncompagni, Paris G., Andreoni.: Cortopassi, Bertoncini, Bernardeschi, Buchignani, Santelli, Tomei, Princiotta, Vaselli, Valdrighi, Diouf, Rossi All. A disp.Labozzetta, Pucci, Doroni, Angioli, Turri, De Blasio, Bianchi, Pantaleoni.: Ashkar di Ciampino: 23’ st Pirozzi (R), 27’ Diouf (L) e 35’ Valdrighi (L).: 30’ espulso Nunzi (R)Arezzo-Viterbese 3-4Carrarese-Siena 0-0Pistoiese-Olbia 2-2Pontedera-Pisa 1-0Riposa ArzachenaPontedera 22Pisa 19Siena e Viterbese 18Pistoiese 17Arezzo 12Carrarese 11Rieti e Olbia 7Lucchese 4Arzachena 3