TABELLINO U17

Viterbese

Rieti

Arbitro

Marcatori

Note

ALTRE GARE, IX GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Viterbese

Rieti

Arbitro

Marcatori

ALTRE GARE, IX GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

RIETI - Doppia sconfitta per gli Allievi e i Giovanissimi di Lega Pro del Rieti nel derby contro la Viterbese, 4-1 e 3-2 rispettivamente: e se per l’Under 17 non ci sono attenuanti per l’Under 15 c’è il rammarico di essere stati sorpassati nei minuti finali dopo aver rimontato a inizio secondo tempo.Nella nona giornata dei campionati giovanili di serie C le due compagini reatine tornano sconfitte da Viterbo con gli Allievi di Mirko Pagliarini fortemente ridimensionati al termine di una gara che, dopo una partenza al cardiopalma con i padroni di casa in vantaggio alla prima azione con Celesti e con il Rieti immediatamente in gol con Principi al terzo minuto, ha visto la Viterbese prendere in mano le redini del gioco e conquistare agevolmente i tre punti grazie alle reti di Galli al 15' e di Braccio e Oriolesi nella ripresa, al 7’ e al 20’, con un rigore sbagliato per i padroni di casa di Stefani a legittimare ancora di più la vittoria«E’ andata male - commenta il tecnico amarantoceleste Mirko Pagliarini - Non siamo riusciti a mettere in pratica nulla di quello che avevamo preparato in settimana. Loro sono stati più bravi, molto più strutturati e forti fisicamente e ci hanno messo più cattiveria. E’ stata una sconfitta giusta che mi auguro possa essere di insegnamento per il prosieguo».Diverso invece l’andamento della gara dell’Under 15 di Leonardo Desantis che dopo essere andata in svantaggio all’11’ grazie alla rete dell’attaccante viterbese Cuccioletta, a inizio secondo tempo riesce a ribaltare il risultato nell’arco di 6 minuti con l’uno di Spera e di Giordano Paris che, rispettivamente al 9’ e al 15’ del secondo tempo vanno a rete, e portano il risultato sul momentaneo 2 a 1 per gli amarantocelesti. Negli ultimi 10’ minuti di gara però avviene il controsorpasso dei padroni di casa che al 30’ vanno in gol con Pomponi e al 34’ di nuovo con Cuccioletta che fissa il risultato sul definitivo 3 a 2 per la squadra della Tuscia.: Torelli, Braccio, Pontuale, Oriolesi, Galli, Braido, , Ferramisco, Moretti, Celesti A., Colagè, Stefani. All. Ciancolini. A disse. Grussu, Capati, Pieri, Fastella, Pasquarelli, Zanon, Labate, Centofanti, Piersanti.: Conti, Aceti, Vangone, Celesti C., Bonifazi, Mosella, Troiani, Esposito, Bernardini, Principi, Pastore. All. Pagliarini A disp. Verderame, Polidori, Cammarota, Ascani, Capaccio, Ferraro, Gambino,: Valzano di Roma 1 (Cassini e Corsiero di Civitavecchia): 1’ pt Celesti A. (V), 3’ pt Principi (R), 15’ pt Galli (V), 7’ st Braccio (V), 20’ st Oriolesi (V): 5’ st rigore sbagliato Stefani (V), 25’ espulso st Esposito (R).Arzachena-Carrarese 1-2Olbia-Pontedera 0-4Pisa-Arezzo 1-1Siena-Pistoiese 4-1Riposa LucchesePontedera 19Viterbese 15Pistoiese 14Arezzo e Siena 13Carrarese 10Rieti e Pisa 9Olbia e Lucchese 7Arzachena 3: Raileanu, Patrizi, Sgaramella, Ferlicca, La Vella, Fraioli, Zega, Argenziano, Pomponi, El Quoutli, Cuccioletta. All. Livi A disse. Biancalana, Del Latte, Onori, Antonazzo, Processi, Cologna, Bersaglia, Fraticelli.: Paris F., Ilarità, Spera, Mostrada, Conti, Duina, D’Avanzo, Fiore, De Angelis, Nunzi, Pirozzi. All. Desantis A disp. Grilli, Di Marco, Boncompagni, Paris G., Andreoni.: Gramolelii di Ciampino: 11’ pt Cuccioletta (V), 9’ st Spera (R), 15’ st Paris G. (R), 30’ st Pomponi (V), 34’ st Cuccioletta (V).Arzachena-Carrarese 2-1Olbia-Pontedera 0-3Pisa-Arezzo 3-1Siena-Pistoiese 2-0Riposa LucchesePontedera e Pisa19Siena 17Pistoiese 16Viterbese 15Arezzo 12Carrarese 10Rieti 7Olbia 4Arzachena 3Lucchese 1