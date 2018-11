ALTRE GARE, IX GIORNATA

RIETI - Per il Rieti doppio derby, con il sogno del doppio sorpasso, nella nona giornata dei campionati Under 17 e Under 15 di Lega Pro.A Viterbo al comunale di Vignanello, domani gli Allievi alle 15 (arbitro Emanuele Valzano di Roma 1 coadiuvato da Francesco Cassini e Enzo Corsiero di Civitavecchia) e i Giovanissimi alle 11 (Lorenzo Gramolelli di Ciampino) affronteranno i pari età gialloblù in una doppia sfida dove i reatini, anche i virtù delle buone prestazioni dell’ultima giornata contro il Pisa dove entrambi sono usciti vincitori, sperano di poter portare a casa il bottino pieno che significherebbe sorpasso in classifica: l’Under 17 infatti è a quota 9 punti con i viterbesi a 11, mentre l’Under 15 finora ha collezionato 7 punti con la formazione della Tuscia a 9.«Ci siamo allenati benissimo - commenta il tecnico dell’Under 17 del Rieti, Mirko Paglairini -Anche grazie all’entusiasmo della vittoria con il Pisa, tutti i ragazzi in questi giorni hanno messo sano agonismo con una sana competizione tra di loro. Domani è un derby ed è inutile negare che ha un sapore speciale nonostante stiamo parlando di ragazzi ma io come sempre mi aspetto, al di là del risultato, sempre la crescita nella prestazione e nel gioco».«Dobbiamo cercare di dare continuità alle ultime prestazioni e se possibile anche portare a casa un risultato positivo - commenta invece Leonardo Desantis, di recente subentrato sulla panchina dei Giovanissimi del Rieti - Ho un paio di giocatori in dubbio per questo non so se potrò cambiare modulo in ogni caso ho visto i ragazzi concentrati e pronti a questa gara che, nonostante la nostra giovane età, è sempre un derby ed è sentito un po’ da tutti. Sarà una gara difficile perché andiamo a giocare su un campo in erba mentre noi siamo ormai abituati all’erba sintetica comunque ci sono le possibilità di fare bene».Arzachena-CarrareseOlbia-PontederaPisa-ArezzoSiena-PistoiesePontedera 16Pistoiese 14Arezzo 12Viterbese 11Rieti 9Carrarese, Pisa, Siena, Olbia e Lucchese 7Arzachena 1Pontedera e Pistoiese 16Pisa 13Arezzo 12Siena 11Carrarese 10Viterbese 9Rieti 7Olbia 4Lucchese 1Arzachena 0