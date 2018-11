TABELLINO U17

Rieti

Pisa

Arbitro

Marcatori

Note

RISULTATI, ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Rieti

Pisa

Arbitro

Marcatori

RISULTATI ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Turno casalingo positivo per l’Under 17 e l’Under 15 di serie C del Rieti che contro il Pisa conquistano una vittoria e un pareggio.Nell’ottava giornata dei campionati giovanili di Lega Pro, al Gudini l’Under 17 batte 2 a 0 i pari età del Pisa mentre l’Under 15 riesce a fermare sul 2 a 2 i coetanei toscani.Per gli Allievi di Mirko Pagliarini un’ottima prestazione davanti al pubblico amico che rilancia anche in classifica gli amarantocelesti. A sbloccare il risultato è il centrocampista, fresco di convocazione con la rappresentativa di Lega Pro, Cristian Esposito che va in rete al 20’ del primo tempo. I reatini riescono a controllare agilmente la gara nonostante Pagliarini abbia imposto un consistente turnover e a 10’ dal triplice fischio Celesti sigla il gol del raddoppio che di fatto chiude la partita anche grazie anche alle due espulsioni in casa pisana che costringono gli ospiti a finire la gara in 9.«Sono molto soddisfatto – commenta il tecnico del Rieti, Pagliarini – Siamo riusciti a non prendere gol anche se in qualche occasione siamo stati anche fortunati. Sono anche molto contento della risposta dei giocatori soprattutto quelli che finora avevano giocato meno con il Pisa si sono comportati molto bene. Adesso, come in tutte le squadre giovanili, il problema è dare continuità a prestazioni e risultati ma l’importante è che stiamo continuando a crescere».I Giovanissimi di Leonardo Desantis invece riescono a fermare i pari età di un Pisa che finora non aveva mai pareggiato ottenendo 5 vittorie e un pareggio. Per la prima volta in questa stagione l’Under 15 amarantoceleste infila due risultati utili consecutivi, domenica scorsa i reatini hanno vinto in Sardegna contro l’Olbia, e ottengono un punto prezioso per la classifica e per il morale.Il pareggio arriva al termine di una partita emozionante dove il Rieti, come al solito, parte bene e va in vantaggio con Fiore dopo solo 10 minuti. Nella parte centrale del primo tempo i ragazzi di Desantis subiscono il ritorno degli ospiti che prima con Passoni e poi con Matteoli trovano il gol. Si va al riposo con il risultato di 2 a 1 per i pisani ma al quarto d’ora della ripresa D’Avanzo riposta il match in parità e fissa il risultato sul 2 a 2 che sarà anche quello finale.: Conti, Aceti, Polidori, Celesti, Bonifazi, Mosella, Falilò, Esposito, Bernardini, Principi, Bonis. All. Mirko Pagliarin A disp. Verderame, Bezzi, Nallo, Vangone, Cammarota, Zagaria, Capaccio, Inel.: Barsotti, Tescione, Tammaro, Doni, Mansueto, Macchi, Vannozzi, Borriello, Gargini Meta, Pagni. All. Paffi A disp. Berti, Fischer, Nigi, Pinna, Tramacera, Erucci, Delle Luche, Cannas, Sibilio.: Ubaldi di Roma 1 (Panatta di Roma 1 e Elisino di Ostia Lido): Esposito 20’ e Celesti 70’: espulsi 33’ st Tramacere (P) e 35’ st Cannas (P)Arezzo-Olbia 5-0Pontedera-Siena 1-0Lucchese-Viterbese Castrense 0-4Pistoiese-Arzachena 5-1Riposa CarraresePontedera 16Pistoiese 14Arezzo 12Viterbese 11Rieti 9Carrarese, Pisa, Siena, Olbia e Lucchese 7Arzachena 1: F.Paris, Ilarità, Spera, Mostrada, Conti, Duina, D’Avanzo, Fiore, Boncompagni, Nunzi, Pirozzi. All. Desantis A disp. Grilli, Di Marco, De Angelis, G.Paris, Andreoni.: Di Pietro, Lioci, ceccanti, Innocenti, Del Pecchia, Montagnani, Passoni, Volpi, Balducci, Kazazi, Matteoli. All. A disp. Colucci, Pantani, lelli, Nannetti, Provinzano, Signorini, Benedini, Giorgi, Stigliano.: Trecca di Roma 2: Fiore 10’ pt (R), Passoni 20’ pt (P), Matteoli 29 pt (P), D’Avanzo 15’ st (R)Arezzo-Olbia 4-1Pontedera-Siena 0-0Lucchese-Viterbese Castrense 1-3Pistoiese-Arzachena 3-0Riposa CarraresePontedera e Pistoiese 16Pisa 13Arezzo 12Siena 11Carrarese 10Viterbese 9Rieti 7Olbia 4Lucchese 1Arzachena 0