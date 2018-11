ALTRE GARE, VIII GIORNATA

RIETI - Per l’ottava giornata dei campionati Under 17 e Under 15 di serie C a Rieti arriva il Pisa. Al Gudini nel consueto doppio impegno delle giovanili di Lega Pro gli amarantocelesti domani affronteranno i pari età dell’Under 15 alle 13.30 e quelli dell’Under 17 alle 15.30.Sulla carta la partita più agevole sembra essere quella degli Under 17 di Mirko Pagliarini che sono staccati dai toscani di un solo punto. Gli Allievi reatini in sette giornate hanno conquistato 6 punti mentre i neroazzurri uno in più e sono reduci da un pareggio casalingo con la Lucchese. I ragazzi di Pagliarini vogliono dimenticare la sconfitta di domenica scorsa in terra sarda per 2 a 0 al termine di una gara per lunghi tratti dominata e caratterizzata da tanti errori in attacco. «In settimana abbiamo lavorato bene – commenta Pagliarini – Abbiamo provato a migliorare le situazioni che in queste prime partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo cercato di far un lavoro mirato a evitare i cali di concentrazione e migliorare la cattiveria agonistica che in questo avvio di stagione ci è un po’ mancata perché dal punto di vista del gioco alla fine non abbiamo sfigurato contro nessuno, anzi».Per l’occasione il tecnico reatino avrà a disposizione tutti i giocatori compresi il difensore Nicolas Nallo e Cristian Esposito che mercoledì scorso a Monza sono stati impegnati con la Rappresentativa Under 17 Lega Pro agli ordini del tecnico Daniele Arrigoni. Arbitrerà l’incontro Mattia Ubaldi di Roma 1 coadiuvato da Davide Panatta di Roma 1 e Gabriele Elisino di Ostia LidoPer l’Under 15 invece c’è da registrare l’avvicendamento in panchina con Leonardo Desantis che ha sostituito Marco Ciarimboli che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali, la squadra comunque arriva a questo appuntamento rinfrancata dalla vittoria a Olbia domenica scorsa con la speranza di riuscire a ottenere la prima vittoria davanti al pubblico di casa: le due vittorie stagionali per i Giovanissimi amarantocelesti sono state infatti ottenute in terra sarda, con Olbia e Arzachena. Non sarà certo semplice perché i pari età pisani in questo avvio di stagione hanno ottenuto già 12 punti e sono terzi in classifica. Arbitro dell’incontro sarà Gianmarco Trecca di Roma 2Arezzo-OlbiaPontedera-SienaLucchese-Viterbese CastrensePistoiese-ArzachenaRiposa CarraresePontedera 13Pistoiese 11Arezzo 9Viterbese 8Carrarese, Pisa, Siena, Olbia e Lucchese 7Rieti 6Arzachena 1Pontedera 15Pistoiese 13Pisa 12Carrarese e Siena 10Arezzo 9Viterbese e Rieti 6Olbia 4Lucchese 1Arzachena 0