TABELLINO UNDER 17

Olbia

Rieti

Arbitro

Marcatori

TABELLINO UNDER 15

Olbia

Rieti

Arbitro

Marcatori

ALTRI RISULTATI U17

CLASSIFICA U17

ALTRI RISULTATI U15

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trasferta agrodolce per le due squadre del Rieti impegnate nei campionati Under 17 e Under 15 di serie C che tornano rispettivamente con una sconfitta e una vittoria.Gli Allievi di Mirko Pagliarini sono infatti stati sconfitti 2 a 0 dai pari età dell’Olbia mentre i Giovanissimi di Marco Ciarimboli sono riusciti a portare a casa la seconda vittoria stagionale.Per l’Under 17 amarantoceleste una sconfitta pesante maturata nel secondo tempo dopo che per tutta la prima frazione i reatini hanno tenuto in mano il pallino del gioco con tante palle gol sbagliate. Questa battuta d’arresto lascia il Rieti a 6 punti al penultimo posto con ben 8 squadre sopra in soli 3 punti.«Ci accontentiamo della prestazione, ma dobbiamo crescere ed essere più cinici sotto porta – commenta Pagliarini – Dobbiamo fare il salto di qualità perché la partita, nel bene e nel male, l’abbiamo fatta e decisa noi. Lavoreremo su questo e mi auguro che rifarci già dalla prossima partita».Completamente opposto invece il discorso per i Giovanissimi di Ciarimboli che in Sardegna trovano la seconda vittoria dopo aver espugnato il campo dell’Arzachenn il 14 ottobre scorso. A decidere l’incontro è Fiore che va in rete dopo soli 5 minuti con gli amarantocelesti bravi a difendere il risultato e resistere al ritorno dei padroni di casa senza soffrire troppo.: Ferraro, Pinna G., Secci, Fideli, De Rosas, De Murtas, Scanu, Nurra, Ciaramitaro, Di Paolo, Deiana. All. Ricci A disp. Aprea, Ragaglia, Fresu, Pinna L., Giorgi, Moro, Mameli, Curreli, Spano.: Conti, Renzi , Vangone, Celesti, Nallo, Mosella, Troiani, Esposito, Bernardini, Principi, Pastore. All. Pagliarini A disp. Verderame, Aceti, Colamedici, Ferraro, Bezzi, Zagaria, Bonis, Cammarota, Capaccio.: Cosseddu di Nuoro (Puggioni di Olbia e Corrias di Nuoro): Nurra 15’ st e Spano 37’ st: Manzetto, Spano, Amicuzi, Chessa, Manzali, Campa, Foddai, Mussoni, Merone, Mameli, Farina All. Porcu A disp. Trudaiu, Marongiu, Saporito, Biancu, Poli, Seddaiu, Delogu, Mancini, Asara: Paris F., Ilarità, Spera, Mostarda, Conti, Duina, D’Avanzo, Fiore, De Angelis, Nunzi, Pirozzi All. Ciarimboli A disp Grilli, Di Marco, Boncompagni, Paris G., Andreoni: Piras di Olbia: Fiore 5’Arzachena-Pontedera 1-2Carrarese-Pistoiese 0-1Pisa-Lucchese 1-1Siena-Arezzo 4-1Riposa Viterbese CastrensePontedera 13Pistoiese 11Arezzo 9Viterbese 8Carrarese, Siena, Pisa, Siena, Olbia e Lucchese 7Rieti 6Arzachena 1Arzachena-Pontedera 0-7Carrarese-Pistoiese 1-2Pisa-Lucchese 3-0Siena-Arezzo 1-1Riposa Viterbese CastrensePontedera 15Pistoiese 13Pisa 12Carrarese e Siena 10Arezzo 9Viterbese e Rieti 6Olbia 4Lucchese 1Arzachena 0