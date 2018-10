TABELLINO UNDER 17

RIETI - È stata una domenica amara per le due formazioni giovanili di serie C, almeno dal punto di vista del risultato. L’under 17 e l’Under 15 amarantoceleste, impegnate in casa contro i pari età della Robur Siena nella sesta giornata del girone C, collezionano rispettivamente un pareggio e una sconfitta a fronte però di due prestazioni buone inficiate, come ormai abitudine, da disattenzioni individuali e anche un po’ di sfortuna.Gli Allievi allenati da Mirko Pagliarini pareggiano 2 a 2 agguantando i toscani nei minuti di recupero mentre i Giovanissimi di Marco Ciarimboli escono sconfitti 3 a 1 dopo una gara per lunghi tratti dominata dai giovani amarantoceleste.L’Under 17 di Pagliarini diversamente da quanto fatto vedere nelle altre uscite, dove si erano fatte raggiungere nei minuti finali, riesce a raggiungere il Siena grazie alla rete di Andreoni nei minuti di recupero. Un Rieti che però aveva tenuto bene il campo andando addirittura in vantaggio con Principi dopo un quarto d’ora. Con la partita avviata nei binari giusti Nallo e compagni sembrano poter condurre inporto la gara ma a dieci minuti dal riposo il Siena pareggia con Mignani. Al rientro in campo i padroni di casa sembrano un po’ spaesati e subiscono il sorpasso da parte dei toscani con Arigò al 14’. A questo punto il Rieti cerca di raddrizzare la gara e il forcing dà i suoi frutti qualche secondo prima del triplice fischio del direttore di gara.«Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi – commenta il tecnico dell’Under 17 Pagliarini – ho visto un gruppo che non molla, capace di andare a riprendersi una partita che si era messa male per degli episodi isolati. Abbiamo avuto la giusta mentalità e per quaranta minuti siamo riusciti a mettere in pratica quello provato in allenamento durante la settimana. Purtroppo stiamo attraversando un momento sfortunato dove ad ogni minima disattenzione veniamo puniti ma vincere fa piacere ma non è l’unica cosa che conta: va bene così».Se non fosse per il risultato, molto più penalizzante dei valori visti in campo, anche per la partita dell’Under 15 di Ciarimboli si potrebbe essere contenti. I Giovanissimi reatini infatti, soprattutto nella prima frazione, giocano bene ma sprecano moltissimo tant’è che dopo essere andati in svantaggio a causa di una sfortunata autorete si buttano avanti a testa bassa e riescono ad agguantare il pareggio con Nunzi. Non riuscendo a sfruttare le altre occasioni da rete create si va negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 1. Al rientro la gara cambia all’8’ quando Galli trasforma un rigore generosamente assegnato dal direttore di gara e porta in vantaggio gli ospiti, passano due minuti e l’arbitro fischia un altro penalty, più evidente del precedente, ma questa volta l’estremo difensore amarantoceleste è bravo a respingere il tiro dagli undici metri. Potrebbe essere la svolta per il Rieti che si ributta in avanti in cerca del pareggio ma dopo 10 minuti il Siena trova il gol del 3 a 1 che chiude in pratica la partita.«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, forse il migliore fino ad adesso – dichiara l’allenatore dei Giovanissimi del Rieti Ciarimboli – Poi abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma comunque i ragazzi sono stati bravi e meritano i complimenti al di là del risultato».: Conti, Aceti, Renzi, Celesti, Mosella, Nallo, Troiani, Esposito. Bernardini, Principi, Boni All. Pagliarini A disp. Verderame, Bonifazi, Bezzi, Cammarota, Falilò, Capaccio, Pastore, Andreoni. Ferraro: Petrucci, Basilicata. Arrigucci, Mari, Chiti. Gambassi, Casteilazzi, Danielli, Mignani, Arigò, Sestini All. Voria. A disp. Boraschi, Si inni, Mencacci, Scali, Hoxhaj, Perrella, Hodza, Cioni ALLENATORE Voria: Nana Tchato di Aprilia (Ceraolo di Rieti e Palombi di Roma 1): Principi 15' pt (R), Mignani 30' pt (S), Arigò 14' st (S), Andreoni 42' st (R)Arezzo-Arzachena 0-0Città di Pontedera-Carrarese 4-0Lucchese-Olbia 2-2Viterbese Castrense-Pisa 0-1Pontedera 10Viterbese e Pistoia 8Carrarese e Arezzo 7Rieti, Pisa e Lucchese 6Siena e Olbia 4Arzachena 2: Paris E., Nunzi, Mostarda, Boncompagni, Spera, Duina, Conti, D'Avanzo, Grilli, Paris G., Pirozzi. All. Ciarimboli. A disp. Di Marco, De Angelis, Andreoni, Marini, D'Acunto, Ilarità.: Viti, lonescu, Moruzzi, Simi, Mezzasoma, Barbera, Pomi, Dema, Galli, Radi, Bonechi. All. Argini A disp. Trapassi, Casini C., Sonnini, Majuri, Casini V., Chini, Aiello, Bifini, Lombardi: Caruso di Viterbo: Spera 10' pt aut. (S). Nunzi 25'pt (R), Galli 8' st rig (S), Dema 19' st (S)Arezzo-Arzachena 3-0Città di Pontedera-Carrarese 0-1Lucchese-Olbia 1-1Viterbese Castrense-Pisa 0-1Pontedera 12Pistoiese e Carrarese 10Siena e Pisa 9Arezzo 8Viterbese 6Rieti 3Olbia e Lucchese 1Arzachena 0