RIETI - Il Rieti torna con il sorriso dalla trasferta sarda dove sono state impegnate l’Under 17 e l’Under 15 di serie C contro l’Arzachena. Un sorriso dovuto soprattutto alla rotonda vittoria per 5 a 3 dei Giovanissimi di Marco Ciarimboli ma anche per l’1 a 1 degli Allievi di Mirko Pagliarini che però si sono visti raggiungere proprio allo scadere.Gli Allievi di Pagliarini hanno infatti tenuto in mano le sorti della gara sin dall’inizio anche se il gol del vantaggio è arrivato solo al quarto d’ora della ripresa con Bernardini bravo a capitalizzare al massimo un traversone dalla destra. Se nel primo tempo i reatini avevano trovato difficoltà a creare trame di gioco degne di nota, forse soprattutto a causa di un Arzachena ordinato nella fase difensiva con tutti gli uomini dietro la linea della palla, dopo il vantaggio gli amarantoceleste sono sembrati in grado di gestire al meglio la gara salvo poi la beffa nel finale con il colpo di testa di Cardia.«E’ stata una partita strana - commenta il tecnico dell’Under 17 Pagliarini - non siamo stati come le altre volte forse anche perché abbiamo incontrato una squadra che si difendeva in dieci uomini. In ogni caso mi sembra che il nostro progetto prosegua sulla strada giusta. I ragazzi sono disponibili e dimostrano ogni volta di aver voglia di imparare. Partita dopo partita cresciamo sia fisicamente che mentalmente anche se dobbiamo migliorare qualcosa dal punto di vista della concentrazione, soprattutto a fine partita, è già la seconda volta che subiamo una rete allo scadere. Comunque è normale che qualche errore e disattenzione ci sia, non possiamo pretendere di essere già pronti dopo solo un mese e mezzo di lavoro. Il nostro obiettivo è sì quello di fare un campionato importante ma soprattutto quello di far crescere i ragazzi in prospettiva futura».Se Pagliarini è soddisfatto, Ciarimboli non nasconde la sua soddisfazione per la prima vittoria conquistata in campionato dopo una serie di prestazioni buone che però non avevano portato punti all’Under 15 reatina.I Giovanissimi amarantoceleste partono subito bene, come del resto avevano abituato anche in molte altre partite, e vanno in vantaggio con Paris dopo solo tre minuti, D’avanzo raddoppia alla mezz’ora e poco prima del riposo Giordano fissa il risultato sul 3 a 0 per gli ospiti. Nella ripresa Mauro illude i padroni di casa ma Pirozzi subito dopo riporta a distanza il Rieti. Nell’ultimo quart’ora si susseguono le emozioni con i sardi che accorciano nuovamente con Deiana per il momentaneo 3 a 4 ma D’Avanzo, firmando la sua personale doppietta, riporta a tre le lunghezze di vantaggio per il Rieti e a nulla serve la trasformazione del rigore da parte dei padroni di casa con Porcu che fissa il risultato sul 5 a 3 per i laziali.«Siamo un gruppo in crescita e, nei settori giovanili, è la cosa principale e l’obiettivo da raggiungere anche se poi risultati sono l’olio motore che fa girare gli ingranaggi al meglio – dichiara il tecnico amarantoceleste Ciarimboli - La società si sta muovendo per colmare delle lacune che abbiamo in qualche ruolo e anche domani avrò dei ragazzi in prova. La vittoria di ieri è molto importante per i ragazzi dopo la delusione di Pistoia e contro la Carrarese in casa. Insieme al mio allenatore in seconda Leonardo Desantis stiamo facendo del nostro meglio per cercare di far crescere i ragazzi e siamo felici del loro impegno giornaliero: sono convinto che piano piano raccoglieremo i frutti. Iniziare a lavorare con un gruppo nuovo, incompleto e in ritardo è difficilissimo per tutti ma ora pensiamo al futuro e a domenica prossima contro il Siena consapevoli che ancora c’è tantissimo da fare».: Guerrieri, Filigheddu, Contini N., Donati, Conti, Cardia, Putzu, Azara N., Pitturru, Cossu, Lolli, Contini G. All. Ottaviani A disp Vargiu, Tamponi, Azara M., Mela, Lai, Sanna, Mauro: Conti, Renzi, Aceti, Celesti, Nallo, Mosella, Bonis, Esposito, Bernardini, Principi, Pastore. All. Pagliarini A disp. Verderame, lnel, Bezzi, Cammarota, Troiani, Zagaria, Capaccio, Andreoni, FerraroDeriu di Oristano: 15' st Bernardi (R), 40' st Cardia (A)Arzachena: Dessì, Malu, Russu, Fiorini, Sechi, Sotgiu, Cucciari, Deiana. Viti, Porcu, Mauro. All. Sanna A disp. Frasconi, Cadoni, Bartolomeo, Usai, Solinas, Azara, GalaRieti: Paris F., Nunzi, Mostarda. Boncompagni, Spera, Duina, Conti. D'Avanzo, Grilli, Paris G., Pirozzi All Ciarimboli A disp Di Marco, De Angelis, Andreoni, Marini, D'Acunto, llarità, .: Piras di OlbiaMarcatori: Paris G. 3’pt (R). D’Avanzo 27'pt (R), Giordano 35’pt (R). Mauro 12’st (A). Pirozzi16’st (R), Deiana 27’st (A), D‘Avanzo 32’st (R), Porcu 37’st rig. (A)