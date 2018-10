LE ASPETTATIVE

LE CONVOCAZIONI

Under 17

Under 15

ALTRE GARE U17 E U15, V GIORNATA

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

Ultimo aggiornamento: 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – L’Under 17 e l’Under 15 di serie C del Rieti domani saranno in Sardegna in cerca di riscatto nella quinta giornata del Girone C.Le due formazioni amarantoceleste giocheranno allo stadio comunale “Luigi Lacu” di Luogosanto in provincia di Oristano, alle 10.30 i Giovanissimi e alle 12.30 gli Allievi.Una trasferta che nasconde diverse difficoltà: innanzitutto logistiche, la pattuglia amarantoceleste composta da 53 elementi tra giocatori, staff tecnico e dirigenziali, partiranno oggi pomeriggio e torneranno nella nottata di domani, ma anche dovute ad un avversario che si conosce poco poiché le formazioni giovanili sarde, ma anche qualcuna sul ‘continente’, al momento non disputano le gare che prevedono spostamenti marittimi: in virtù di ciò le due squadre biancoverdi hanno solo giocato la gara d’esordio a Olbia rimediando due sonore sconfitte.Tornando al Rieti, l’Under 17 di Mirko Pagliarini e l’Under 15 di Marco Ciarimboli nell’ultima giornata di campionato, in casa contro la Carrarese, non sono riuscite a brillare, anche se per motivi diversi. I ragazzi di Pagliarini hanno fatto registrare una battuta d’arresto dal punto di vista del gioco e, nonostante un pareggio che ha mosso la classifica, contro i toscani hanno perso due giocatori, entrambi espulsi (il giudice sportivo ha comminato 2 giornate di squalifica a Vangone e una a Gambino) che non potranno scendere in campo domani. D’altro canto la squadra di Ciarimboli va a caccia dei primi punti stagionali, confortata soprattutto dalle due ultime uscite dove i Giovanissimi reatini nonostante il risultato in campo hanno fatto vedere buone cose.«Siamo ottimisti e vogliamo fare due belle partite domani – commenta il responsabile del settore giovanile del Rieti, Gianfranco Mancini – Tutti e due i gruppi sono in forma, l’Under 15 sia contro la Pistoiese che contro la Carrarese ha giocato bene e ha dimostrato di essere in crescita, manca soltanto il risultato ma sono molto fiducioso. Per l’under 17 il discorso è diverso, è un gruppo di qualità che può tranquillamente sopperire alle assenze degli squalificati: dobbiamo evitare di fare errori, continuare a lavorare come stiamo facendo e non è detto che alla fine del campionato la nostra squadra non possa accedere ai playoff».: Dennis Conti, Lorenzo Aceti, Cristian Celesti, Nicolas Nallo, Fabio Bezzi, Renato Renzi, Marco Polidori, Valerio Bonis, Cristian Esposito, Gianluca Andreani, Antony Ferraro, Luca Polidori, Ludovico Colamedici, Valerio Bernardini, Alessandro Pastore, Davide Principi e Leonardo Bonifazi.: Federico Paris, Mattia Mostarda, Gabriele Ilarità, Daniele Duina, Mattia Boncompagno, Tommaso Spera, Alessandro Conti, Alessandro Pirozzi, Alessio De Angelis, Alessandro Grilli, Carmine D’Avanzo, Simone Fiore, Elia Nunzi, Alessandro Marini, Carmine Mosella, Valerio Di Marco, Giordano Paris, Fabio Andreoni, Emanuele Giovannelli, Manuele D’Acunto.Carrarese-ArezzoOlbia-Viterbese CastrensePistoiese-Città di PontederaRobur Siena-LucchesePistoiese e Viterbese Castrense 7Città di Pontedera e Arezzo 6Rieti e Carrarese 4Pisa, Lucchese e Olbia 3Robur Siena e Arzachena 0.Pistoiese 10Città di Pontedera 9Pisa e Carrarese 6Arezzo 4Robur Siena, Olbia e Viterbese Castrense 3Arzachena, Lucchese e Rieti 0