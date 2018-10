UNDER 17

RIETI - E’ stata una domenica difficile quella degli Under 17 e 15 di Lega Pro del Rieti. Le due formazioni reatine impegnate al Gudini contro i pari età della Carrarese infatti hanno racimolato solo un punto: al di là del risultato se la quarta sconfitta in quattro gare dell’Under 15 continua a far intravedere progressi dal punto di vista del gioco, se i reatini non avessero sbagliato il rigore nei minuti di recupero della seconda frazione avrebbero conquistato anche il primo punto stagionale, il pareggio dell’Under 17 lascia un po’ più di amaro in bocca perché segna una battuta d’arresto nel processo di crescita del progetto messo in campo dalla società amarantoceleste.La squadra allenata da Mirko Pagliarin infatti pareggia 1 a 1 contro i toscani al termine di una gara combattuta dove, dopo essersi fatti raggiungere, hanno dovuto terminare la partita in 9 contro 10 a causa delle espulsioni di Vangone e Gambino rispettivamente al 20’ e al 30’ del secondo tempo. A segnare per i padroni di casa è stato Celesti intorno al 12’ del primo tempo mentre per la Carrarese la rete del definitivo 1 a 1 lo a siglato Bigini al 37’ della prima frazione. Con questo pareggio Rieti e Carrarese salgono a entrambe a 4 punti e si posizionano al quinto posto a pari merito.Diverso discorso invece per l’undici allenato da Marco Ciaramboli che ha disputato una buona partita ma ha sciupato tanto e, nonostante meritasse di conquistare i primi punti stagionali, resta ancora una volta a bocca asciutta. Oltre il rigore sbagliato da D’Avanzo nei minuti di recupero della seconda frazione infatti i giovani calciatori amarantoceleste durante la gara hanno avuto diverse occasioni per trovare la via del gol e portarsi addirittura in vantaggio nel primo tempo: un po’ l’imprecisione e un po’ la sfortuna però hanno sancito la quarta sconfitta stagionale che relega i reatini all’ultimo posto a zero punti insieme a Arzachena, Olbia e Lucchese.«Abbiamo fatto un passo in avanti con l’Under 15 e un passo indietro con l’Under 17 – commenta il responsabile del settore giovanile del Rieti, Gianfranco Mancini – Con l’Under 15 siamo stati sfortunati se c’era una squadra che meritava di vincere tra noi e la Carrarese, sicuramente eravamo noi: comunque l’importante è veder l’impegno dei ragazzi e alla fine il lavoro verrà premiato. La prestazione dell’Under 17 invece non mi è piaciuta molto: da questa squadra ci aspettiamo di più e al di là delle espulsioni, secondo me eccessive, potevamo fare meglio».: Conti, Vangone, Celesti, Nallo, Bonis. Esposito, Aceti, Principi, Pastore, Bernardini (Gambino) A disp. Polidori, Ascani, Capaccio, Bonifazi, Troiani, Ferrari, Inel All. Pagliarini: Gallina, Cenderello, Biasci, Orlandi, Dell’Amico, Davitti, Fruzzetti, Della Pina, Pietrelli, Centonze, Bigini. A disp. Pinna, Falanga, Guelfi, Smecca, Berti, Di Nicola, Dell'Amico, Neri, Tonelli. All. Spallanzani: Centi di Viterbo: Celesti 12’ (R), Bigini 37’ (C): espulsi al 60’ Vangone (R) e al 70’ Gambino (R) e Orlandi (C): F. Paris, Mostarda, Boncompagni, Spera, Duina, Conti, D’Avanzo, Grilli, G. Paris, Ilarità, Pirozzi. A disp. Di Marco, De Angelis, Andreoni, Marini All. Ciarimboli: Gatti, Villa, Rodrigues, Taverna, Chaabti, Bianchi, Scaletti, Tognocchi, Branca, Guidi, Magoni. A disp. Montali, Gatti, Passeri, Biggi, Castronovo, Bartoloni, Santini, Grasso. All. Cordoni: Giomi di Tivoli: Branca 60’