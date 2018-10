LE CONVOCAZIONI

RIETI - Dopo un turno di riposo e quindici giorni di lavoro sul campo, gli Under 17 e gli Under 15 di serie C del Rieti domani tornano in campo per la quarta giornata del girone C contro la Carrarese.Contro i toscani alle ore 12 al Gudini scenderanno in campo gli Under 15 allenati da Marco Ciaramboli, mentre alle 14.30 sarà il turno dell’Under 17 di Mirko Pagliarini.Tutte e due i tecnici amarantoceleste avranno a disposizione l’intera rosa, Pagliarini infatti recupera anche Carmine Mosella, assente nella trasferta di 2 settimane fa a Pistoia per squalifica.In casa Rieti si respira un cauto ottimismo figlio dei costanti miglioramenti che entrambe le formazioni hanno fatto vedere in campo nonostante i risultati non certamente incoraggianti. Una situazione largamente messa in conto dalla società e dallo staff tecnico che hanno dovuto lottare contro il tempo allestendo le squadre in ritardo con le inevitabili conseguenze che ciò comporta dal punto di vista della preparazione atletica che da quella degli equilibri tattici.Tra le due squadre quella più in salute sembra essere l’Under 17 di Pagliarini che è riuscita a vincere la gara casalinga con il Città di Pontedera e a Pistoia, nell’ultima giornata, si è fatta superare all’ultimo dopo una gara in cui ha sciupato molto: dopo 3 giornate è a 3 punti con 8 reti fatte e 7 subite.Per l’Under 15 il discorso è diverso ma ad analizzarlo a fondo non così drammatico come potrebbero far pensare le tre sconfitte su tre gare e i 15 gol subiti e 4 realizzati. Infatti c’è da sottolineare che i ragazzi di Ciaramboli in questo avvio hanno affrontato tre squadre tra le più attrezzate del girone, come dimostra anche la classifica che vede Pistoiese e Città di Pontedera in testa a punteggio pieno con 9 punti all’attivo.In casa Rieti si guarda quindi alle gare di domani con fiducia, con l’obiettivo principale di continuare il percorso di miglioramento dal punto di vista del gioco e con la speranza di guadagnare punti importanti soprattutto per il morale dei ragazzi.: Dennis Conti, Lorenzo Aceti, Raffaele Vangone, Cristian Celesti, Nicolas Nallo, Fabio Bezzi, Renato Renzi, Marco Polidori, Valerio Bonis, Cristian Esposito, Gianluca Andreani, Antony Ferraro, Luca Polidori, Ludovico Colamedici, Valerio Bernardini, Alessandro Pastore, Davide Principi e Leonardo Bonifazi.: Federico Paris, Mattia Mostarda, Gabriele Ilarità, Daniele Duina, Mattia Boncompagno, Tommaso Spera, Alessandro Conti, Alessandro Pirozzi, Alessio De Angelis, Alessandro Grilli, Carmine D’Avanzo, Simone Fiore, Elia Nunzi, Alessandro Marini, Carmine Mosella, Valerio Di Marco, Giordano Paris, Fabio Andreoni, Emanuele Giovannelli, Manuele D’Acunto.Arezzo-PistoieseLucchese-ArzachenaPisa-OlbiaViterbese Castrense-Robur SienaRiposa Città di PontederaPistoiese 7Città di Pontedera 6Viterbese Castrense 4Arezzo, Lucchese, Olbia, Carrarese e Rieti 3Robur Siena, Arzachena e Pisa 0.Città di Pontedera e Pistoiese 9Viterbese Castrense, Pisa, Arezzo e Carrarese 3Olbia, Arzachena, Robur Siena, Lucchese e Rieti 0