UNDER 19

UNDER 17

UNDER 15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Rese note le squadre partecipanti ai prossimi campionati giovanili provinciali per le categorie Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15. Tredici reatine ed una romana per l’Under 19, otto reatine e quattro romane per l’Under 17, mentre sono dodici reatine e tre romane per l’Under 15.Amatrice, Brictense, Cantalice, Equicola, Maglianese, Piazza Tevere, Poggio Mirteto Calcio, Poggio Nativo 2014, Real Monterotondo, SS Passo Corese, Salto Cicolano, Selci, Spes Poggio Fidoni, 4 Strade Sacro CuoreBrictense, Cantalice, Casali Poggio Nativo, Città di Palombara, Club Olimpico Romano, Fiano Romano, La Sabina, Pro Calcio Cittaducale, Pro Calcio Studentesca, Settebagni Calcio, Sporting Rieti, Valle del TevereBorgorose 2014, Brictense, Cantalice, Casali Poggio Nativo, Città di Palombara, Eretum Monterotondo, La Sabina, Maglianese, Polisportiva Poggio Moiano, Pro Calcio Studentesca, Real Monterotondo, SS Passo Corese, Sport Selci, Sporting Rieti, Velinia