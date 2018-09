di Umberto Leoncini

RIETI - Un Rieti con due facce è quello delle giovanili che ieri ha debuttato davanti al proprio pubblico contro il Città di Pontedera nella seconda giornata del campionato Under 17 e Under 15 di serie C.Se l’Under 17 sorride per la bella prestazione fornita al Gudini nel pomeriggio che, grazie al rotondo 6 a 1, permette di incamerare i primi tre punti, nel match di prima di pranzo l’Under 15 ha rimediato un secco 7 a 1.L’Under 17 allenata da Mirko Pagliarini riesce a ottenere la prima vittoria stagionale grazie a una bella prestazione di tutta la squadra ma soprattutto grazie alla vena realizzativa del reatino doc, Davide Principi, autore di una pregevole tripletta. E’ il Rieti ad andare in vantaggio proprio con Principi dopo solo 4’ ma il Pontedera agguanta il pareggio dopo solo 120 secondi con Orsucci. La partita è gradevole con le due squadre che si affrontano a viso aperto ma i padroni di casa sono più aggressivi e Al 21’ con Bonis trovano il nuovo vantaggio. Prima dello scadere del primo tempo un bel gol di Pastore, autore poi di una doppietta, ma le squadre negli spogliatoi con il risultato di 3 a 1 per il Rieti. Il secondo tempo continua sulla falsariga del primo con i padroni di casa che controllano bene e gestiscono il vantaggio e addirittura a colpire nuovamente con Pastore e negli ultimi dieci minuti altre due volte con Principi che fissa il definitivo 6 a 1.Tutt’altra storia per l’Under 15 di Ciarimboli che invece incassa la seconda pesante sconfitta consecutiva anche se il gol in avvio di Giordano Paris, altro reatino doc, aveva illuso il pubblico del Gudini. Per l’undici reatino pesa ancora il ritardo di preparazione e così dopo la rete del vantaggio si sono arresi inesorabilmente ai toscani che hanno trovato il pareggio con Scarpa su rigore al 16’. Una volta subito il primo gol la squadra di Ciarimboli non ha trovato la forza di reagire ed è crollata sotto le incursioni di Dshku al 18’ e Scarpa nuovamente al 33’. Nella ripresa il copione non cambia e anzi la mancanza di una preparazione atletica adeguata a causa del poco tempo a disposizione per allenarsi si fa sentire e gli ospiti vanno in rete altre 4 volte con Scarpa nuovamente dopo 8’, per la tripletta personale, Romei con due reti al 72’ e al 81’ e Lebbiati all’80’.: Conti, Ascani (Bonifazi), Vangone (Renzi), Celesti, Nallo, Mosella, Bonis (Zagaria), Esposito, Aceti (M. Polidori), Principi, Pastore. All. Pagliarini. A disp. Bezzi, L. Polidori, Inel, Colamedici: Vigilucci, G. Pagliai. N. Pagliai, Pardini (Ortu), Gamberucci, Orsucci, Pruneti (Bartoli). Guacci. Massa (Pilotta), Boldrini, Tersigni. All. Caponi. A disp. Ciabittini, Maggiorelli, Cerri, Carelli, Del Fiore, Ganetti: Amato di Tivoli: Principi 4', 85’ e 88’ (R), Orsucci 6' (P), Bonis 21' (R), Pastore 43’ e 65’ (R). Espulso Mosella (R) al 80’ per fallo di reazione. Ammoniti Pastore, Lalio. Vangone: Federico Paris, Mostarda, Boncompagno, Spera, Duina, Conti, D'Avanzo, Grilli, Giordano Paris, Ilarità, Pirozzi. All. Ciarimboli. A disp. Di Marco, De Angelis, Andreoni, Marini.: Borghini, Colombini, Innocenti. Magozzi. Paoli. Di Bella, Martucci. Scarpa. Dushku, Romei, Crecchi. All. Dal Bo’ A disp. Frangioni, Braccini, Lebbiati, Londi. Nacci, Ricciarelii, Salvadori, Tocchini, Bartolini.: Angelucci di Rieti: G. Paris 9’(R), Scarpa rig. 16’, 33' e 53’ (P). Dushki.i 18' (P), Romei 72 e 81’ (P), Lebbiati 80’ (P)